Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве

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«Ночью в пятницу, 23 февраля, столбики термометров покажут около 0°C. Дневная температура будет слабоположительная – в пределах 1…4°C. Теплая погода сохранится и 24 февраля. В течение суток предварительно прогнозируется 0…5°C», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин добавил, что в четверг и пятницу в Москве будут ещё и прояснения.
«Существенных осадков на неделе не произойдёт. Связано с тем, что мы будем находиться далеко от центра североатлантического антициклона. Во второй половине недели осадки будут в виде моросящего дождя, местами снег с дождём», — объяснил в беседе с RT Ильин.
Ранее Татьяна Позднякова сообщала, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.
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