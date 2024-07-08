Синоптик Позднякова спрогнозировала прекрасную погоду в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.
«Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Местами небольшой кратковременный дождь может собраться только днём во вторник. В остальные дни погода без осадков», — пояснила в беседе с RT Позднякова.
А в Водлозерском национальном парке, расположенном на территории Республики Карелии и Архангельской области, появится новая экологическая тропа для туристов.
«Тропа называется «Лес. Человек. История», потому что она рассказывает не только об уникальной природе, но и обо всей экосистеме, о людях, которые жили здесь испокон веков, об их традициях, мифах, легендах и ремеслах», — отметила в беседе с RuNews24.ru замдиректора парка по экологическому просвещению и туризму Екатерина Яркова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что на этой неделе во многих регионах России ожидаются аномально высокие температуры.
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