Синоптик спрогнозировала самый сухой март в 21 веке

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Март 2024 года в Москве может стать самым сухим мартом в 21 веке. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, первые две декады нынешнего марта в столице уже стали самыми сухими за последние 75 лет.
Текущий март станет одним из самых сухих в 21 столетии, полагает метеоролог: в предстоящие выходные прогнозируется 3–5 мм осадков, до конца месяца ожидается еще максимум 4–5 мм. Таким образом, суммарное количество осадков за месяц может не выйти за пределы 10 мм. А к началу апреля почва в городе будет питаться влагой только за счет талого снега, добавила Позднякова.
На сегодняшний день самым сухим в 21 веке в Москве стал 2022 год с месячной суммой осадкой в 13,2 мм.
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Текущий март станет одним из самых сухих в 21 столетии, полагает метеоролог: в предстоящие выходные прогнозируется 3–5 мм осадков, до конца месяца ожидается еще максимум 4–5 мм. Таким образом, суммарное количество осадков за месяц может не выйти за пределы 10 мм. А к началу апреля почва в городе будет питаться влагой только за счет талого снега, добавила Позднякова.
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Ювелина Бернст