В Москве вновь образовались рекордные сугробы

Фото: istockphoto.com/possum1961
«Московские сугробы превысили максимум нынешней зимы. По данным метеостанции мегаполиса ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром, 8 февраля, достигла отметки 60 см. Это является самым высоким значением с начала зимы. За сутки сугробы выросли на 7 см», — отметил в беседе с RT Леус.
Такой высоты сугробы до этого были зафиксированы в Москве в апреле 2013 года.
«В понедельник морозы могут немного ослабевать до минус 5-9°C, и не исключено, что будет лёгкий снежок. Но после этого кратковременного ослабления температур москвичей снова будет ждать похолодание. Этот процесс нагнетания холода с севера будет продолжаться практически до середины февраля. А накопленная аномалия положительных температур быстро исчезнет и снова уйдёт в отрицательную область», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.Читайте также:
Синоптик Ильин заявил об усилении морозов в Москве
Синоптик Варакин: «Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке»
Синоптик Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Москве на выходных