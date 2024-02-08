В Москве вновь образовались рекордные сугробы

Мониторинг качества атмосферного воздуха провели в Московской области: с 1 по 8 февраля мобильные экологические лаборатории совершили 19 выездов в 11 городских округов региона, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Воздух проверялся по 31 загрязняющему веществу, включая различные газы и взвешенные частицы. Ни по одному их показателей превышения предельно допустимой концентрации не выявлено», — говорится в сообщении.



Проверку провели в Богородском округе, Мытищах, Солнечногорске, Пушкинском. Клину, Ленинском, Можайском, Коломне, Сергиево-Посадском, Балашихе и Лобне.



Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что иногда жители жалуются на неприятный запах, однако это ещё не показатель опасной концентрации вредных веществ. Бывает и обратная ситуация: когда в воздухе ничего не чувствуется, а ПДК превышены. Поэтому дать информацию о реальном положении вещей может только лабораторный анализ.



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