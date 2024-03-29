Синоптик Позднякова предупредила о дождях в Московском регионе в выходные

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве и области в предстоящие выходные местами возможны небольшие дожди.
«Мы будем находиться в тёплом секторе атмосферного вихря, поэтому в ночь на 30 марта и на 31 марта местами могут собраться небольшие дожди. Что касается температуры, она с каждым днём будет повышаться, и в выходные дни она приблизится к рекордно высоким значениям, и в первых числах апреля будет близка к рекордно высоким значениям», — спрогнозировала в беседе с RT специалист.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.
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