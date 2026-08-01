Десятки лесных пожаров уничтожают Грецию
На фоне аномальной жары, охватившей Европу, в Греции бушуют масштабные лесные пожары. Как сообщил корреспондент РЕН ТВ Ясон Натанасиадис, за минувшие сутки в стране зафиксировали более 50 очагов возгорания.
По словам журналиста, ещё на прошлой неделе спутниковая система Copernicus сигнализировала о риске распространения огня на южные регионы Европы, в том числе на Италию и Грецию. Значительное количество пожаров отмечено на островах Эгейского моря и популярных курортных районах, откуда уже эвакуируют туристов и местных жителей. Кроме того, огонь добрался до пригорода Хайдари в регионе Аттика неподалёку от Афин.
Для борьбы с пожарами власти привлекли не менее сотни пожарных, а также спецтехнику и авиацию. Трагическим последствием стихии стала гибель трёх огнеборцев, участвовавших в тушении.
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