Десятки лесных пожаров уничтожают Грецию

01 августа 2026, 05:30

РЕН ТВ: более 50 лесных пожаров зафиксировали в Греции

Фото: iStock/Toa55

На фоне аномальной жары, охватившей Европу, в Греции бушуют масштабные лесные пожары. Как сообщил корреспондент РЕН ТВ Ясон Натанасиадис, за минувшие сутки в стране зафиксировали более 50 очагов возгорания.