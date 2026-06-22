В России рассказали о нашествии испанских слизней
Испанский слизень может доползти из европейской части России до Дальнего Востока из-за антропогенного влияния. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
По данным исследователей, основной причиной распространения моллюска стало преобразование ландшафтов под влиянием человеческой деятельности, что создаёт благоприятные условия для его существования. В университете отметили, что изначально слизни обитали на западе Европы, откуда они постепенно распространились на восток и достигли европейской части России.
Испанский слизень — это крупный сухопутный моллюск, который признан одним из самых опасных и инвазивных вредителей в мире. Он наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, уничтожая растения и повреждая плоды.
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