В России выросла заболеваемость онкологией среди подростков
В НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России сообщили, что за четыре года число новых случаев онкологии у подростков в России выросло на 25%. Об этом сообщает Baza.
Рост заболеваемости сильнее затронул девочек-подростков. В этой группе число новых диагнозов выросло на 26%, показывают данные Росстата. У мальчиков показатель увеличился на 24%.
Врачи говорят, что у подростков чаще всего находят рак крови, костные саркомы, опухоли мозга и центральной нервной системы, а также лимфому Ходжкина. У девочек нередко диагностируют новообразования яичников и рак щитовидной железы. У мальчиков на первом месте стоят лимфомы. Медики подчеркивают: такие болезни обычно возникают не из-за привычек или питания. Причину чаще связывают со сбоями в развитии клеток в ранние годы. Специалисты также объясняют рост статистики развитием диагностики. Подростков чаще направляют на КТ и МРТ. Кроме того, врачи активнее используют молекулярно-генетические и иммуногистохимические методы. Во время диспансеризации дети и подростки нередко проходят более тщательные проверки. Это помогает замечать болезнь раньше и быстрее начинать лечение.
Онкология включает целую группу заболеваний. При них клетки начинают бесконтрольно делиться и формируют опухоль. Болезнь может затронуть почти любой орган или ткань. Опухоли бывают доброкачественными и злокачественными. Самую большую угрозу несут именно злокачественные формы, потому что они быстро растут и дают распространение по организму. Врачи напоминают, что шансы на успешное лечение напрямую зависят от ранней диагностики. Для борьбы с раком медики используют операцию, химиотерапию, лучевое лечение, таргетные препараты и иммунотерапию. Важную роль играют профилактика, регулярные осмотры и внимание к любым необычным симптомам.
В России около 15% супружеских пар сталкиваются с диагнозом «бесплодие», причем в значительной части случаев проблема связана с мужским здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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