Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Эксперт Бондарь: если люди сами расчищают дворы, УК стоит уменьшить платежи
Граждане, которые самостоятельно убирают снег у своих домов, должны получать перерасчёт в квитанциях. Такое мнение высказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В беседе с «NEWS.ru» Бондарь предложил ввести акцию «сдай сугроб — получи перерасчёт». По его словам, это станет справедливой мерой, если управляющие компании бездействуют.
«Чтобы те, кто взял в руки лопату, увидели реальную пользу в своих квитанциях. Если люди сами расчищают свои дворы, вероятно, управляющим компаниям стоит уменьшить платежи за содержание жилья, раз они не смогли выполнить свои задачи вовремя», — заявил общественный деятель.Ранее стало известно, что на МЖД после циклона «Фрэнсис» более убрали более 1,1 млн м³ снега.