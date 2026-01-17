Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега

17 января 2026, 17:18

Эксперт Бондарь: если люди сами расчищают дворы, УК стоит уменьшить платежи

Фото: Istock/galinast

Граждане, которые самостоятельно убирают снег у своих домов, должны получать перерасчёт в квитанциях. Такое мнение высказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





В беседе с «NEWS.ru» Бондарь предложил ввести акцию «сдай сугроб — получи перерасчёт». По его словам, это станет справедливой мерой, если управляющие компании бездействуют.



«Чтобы те, кто взял в руки лопату, увидели реальную пользу в своих квитанциях. Если люди сами расчищают свои дворы, вероятно, управляющим компаниям стоит уменьшить платежи за содержание жилья, раз они не смогли выполнить свои задачи вовремя», — заявил общественный деятель.