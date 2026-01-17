Юрист объяснил, как перевод денег может обернуться уголовным делом

17 января 2026, 18:09

Юрист Салкин: во избежание уголовного дела нужно подписывать назначения платежей

Фото: iStock/dikushin

Во избежание уголовного преследования нужно подписывать назначения платежей при переводе средств онлайн. Об этом сообщил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин.





Он отметил, что в таких ситуациях следствие стремится установить, был ли отправитель денег осведомлен о сути дела и действовал ли он умышленно.





«Что касается бытовых переводов (заем, продукты, мелкие покупки), многие действительно не указывают назначение платежа, особенно при переводах через СБП. Но для собственной безопасности разумно писать нейтральное назначение: «заем», «на продукты», «возврат долга», поскольку формально санкция по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет», — пояснил Салкин.