Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании

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Тепло сохранится в Татарстане до середины следующей недели, а потом ожидается резкое похолодание и снег. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В ближайшую неделю погода в Среднем Поволжье и в Татарстане продолжит ту тенденцию, которая обозначилась в первую половину месяца. Особенно теплыми будут дни с 20 по 22 апреля, когда температура будет около +22 градусов», — рассказал Шувалов в беседе с «Татар-информом».Так, по словам синоптика, погода в эти дни превысит климатическую норму на 10 градусов. Но уже 23 апреля в Татарстане наступит резкое похолодание. А 24 апреля выпадет мокрый снег, и температура опустится до 8 градусов выше нуля в дневное время.
В последние дни апреля температура будет ниже климатической нормы на 5–7 градусов.
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