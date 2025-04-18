Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании

Прежние руководители Курской области — арестованные экс-губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов — превратили корпорацию развития региона (КРКО) в крупнейшего государственного подрядчика. Через эту организацию прошли десятки миллиардов бюджетных денег и ещё предстоит выяснить, сколько из них было украдено.