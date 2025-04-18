Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

Фото: iStock/Oleg Elkov
Погода радует москвичей и жителей области летним солнцем и теплом, стоит ли ожидать от природы «сюрпризов»?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных температура воздуха приблизится к +26 градусам.
По его словам, есть небольшая вероятность грозы в ночь на субботу, но она пройдет местами и будет очень непродолжительной.
Читайте также:
Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании
Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая
В Москве побит погодный рекорд столетней давности
«Абсолютный рекорд температуры в апреле — это около +29 градусов, но это было в последнюю пятидневку», — сказал синоптик.
По его словам, есть небольшая вероятность грозы в ночь на субботу, но она пройдет местами и будет очень непродолжительной.
«Дожди придут только на следующей неделе: во вторник, в среду, и тоже, возможно, грозы. После этого мы попрощаемся с жаркой погодой и вернемся к климатической норме, то есть дневной температуре +11, +16 градусов», — объяснил Шувалов.
Читайте также:
Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании
Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая
В Москве побит погодный рекорд столетней давности
Анастасия Панченко