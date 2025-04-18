Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

Любой владелец собаки хоть раз мечтал, чтобы его четвероногий друг понимает человеческую речь. И хотя полностью обучить собак нашему языку невозможно, кинологи уверены: многое из слов питомцы способны распознавать и беседы с ними очень полезны. Выделили основные причины, почему разговаривать с домашними животными не только можно, но и нужно.