Синоптик предупредил о новых заморозках после потепления в выходные

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В Москве после потепления в выходные снова ожидаются заморозки. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до третьей декады марта ожидаются от -2 до -7 градусов по ночам и около 0 в дневное время.
«В период с 12 по 14 марта вернутся осадки в основном в виде мокрого снега, <…> до конца второй декады остатки снега еще будут сохраняться. Но уже с приходом третьей декады все начнет таять. <…> Следующая волна потепления ожидается 18–19 марта, столбики термометров взлетят до 10 градусов, а в отдельные дни даже выше», — рассказал метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Однако температурные качели в Москве не сравнятся с погодой в других регионах. К примеру, в Кемеровской области в ночь на 8 марта ударят морозы до -13 градусов, а днем резкое потеплеет аж до +6, сообщает «Сiбдепо». Также ожидается облачность, умеренные осадки в виде мокрого снега.
«В воскресенье, ночью, по прогнозу синоптиков, ожидается -6,-11, местами до -16, днем потеплеет до +5. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев