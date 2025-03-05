Синоптик рассказал, какой сюрприз москвичам готовит природа на 8 марта

Более половины россиян — 60% — намерены оформить самозапрет на кредиты, возможность заключения которого появилась с 1 марта 2025 года. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-платформы Webbankir. Треть из них, как отмечается, сделают это однозначно, еще две трети допускают такой вариант.