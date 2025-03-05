Синоптик рассказал, какой сюрприз москвичам готовит природа на 8 марта

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Март официально вступил в свои права. Однако погода пока не особенно радует москвичей солнцем. Что будет дальше?
Ведущий специалист Центра (погоды) «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Радио 1» заявил, что обещанные высокие положительные температуры не совсем правдивые.
По его словам, в главный женский праздник природа подарит москвичам +6, +11 градусов.
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«+15 и +14 градусов — это, конечно, не совсем московские температуры. Такие показания будут у термометров где-нибудь в Краснодарском крае. Тем не менее в Москве и области тоже будет очень тепло, но по сравнению с нашим климатом. Ближайшие дни будут небольшие дожди. А вот дальше осадков в столичном регионе уже не ожидается. Температура продолжит расти», — сказал синоптик.
По его словам, в главный женский праздник природа подарит москвичам +6, +11 градусов.
«Будет довольно солнечная погода с несильными ветрами. Возможно, 8 марта в этом году станет самым теплый за всю историю наблюдений за погодой. Но это пока это предварительный прогноз, погода — вещь субъективная», — заключил Леус.
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Анастасия Панченко