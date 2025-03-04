Синоптик спрогнозировала погоду в Москве на этой неделе

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Всю неделю в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем, а температура будет превышать климатическую норму. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, погоду в столице будут определять атмосферные фронты.
«Они будут не очень резко выражены, но тем не менее практически в течение всей рабочей недели у нас будут приниматься осадки от небольших до умеренных. В ночное время это будет преимущественно мокрый снег, а в дневное время — мокрый снег и дождь. То есть погода характерная для марта по осадкам», — поделилась она в беседе с RT.Позднякова также рассказала о погоде в конце недели. В разговоре с «Известиями» метеоролог заявила, что погода в Москве улучшится, а воздух может прогреться до +7 градусов, что существенно превышает климатическую норму.
«Что касается конца рабочей недели и праздничных дней, погода нас ожидает с переменной облачностью, уже без существенных осадков, ждем повышения температуры. И в ночные, и в дневные часы температура уже будет положительная», — отметила синоптик.Читайте также:
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Данил Пономарев