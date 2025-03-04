Синоптик спрогнозировала погоду в Москве на этой неделе

Административное или уголовное наказание за выращивание запрещенных культур на дачных участках грозит тем, кто занимается их культивацией, но если человек не знает о появлении подобных растений и их свойствах, то привлечение к ответственности будет незаконным. Об этом заявил адвокат и юрист Олег Сычев. По его словам, сначала дачника должны оповестить о свойствах растущего у него цветка или другой флоры.