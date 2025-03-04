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Синоптик спрогнозировала погоду в Москве на этой неделе

Синоптик Позднякова: всю неделю в Москве ожидается мокрый снег с дождем
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

Всю неделю в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем, а температура будет превышать климатическую норму. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, погоду в столице будут определять атмосферные фронты.
«Они будут не очень резко выражены, но тем не менее практически в течение всей рабочей недели у нас будут приниматься осадки от небольших до умеренных. В ночное время это будет преимущественно мокрый снег, а в дневное время — мокрый снег и дождь. То есть погода характерная для марта по осадкам», — поделилась она в беседе с RT.
Позднякова также рассказала о погоде в конце недели. В разговоре с «Известиями» метеоролог заявила, что погода в Москве улучшится, а воздух может прогреться до +7 градусов, что существенно превышает климатическую норму.
«Что касается конца рабочей недели и праздничных дней, погода нас ожидает с переменной облачностью, уже без существенных осадков, ждем повышения температуры. И в ночные, и в дневные часы температура уже будет положительная», — отметила синоптик.
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Адвокат объяснил, за какие растения на даче могут посадить в тюрьму
Адвокат Сычев: наказание за запрещенные растения ждет тех, кто их культивирует
04 марта 2025, 11:47

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Административное или уголовное наказание за выращивание запрещенных культур на дачных участках грозит тем, кто занимается их культивацией, но если человек не знает о появлении подобных растений и их свойствах, то привлечение к ответственности будет незаконным. Об этом заявил адвокат и юрист Олег Сычев. По его словам, сначала дачника должны оповестить о свойствах растущего у него цветка или другой флоры.
«Под выращиванием могут пониматься культивация, полив посевов и всходов с целью доведения их до стадии созревания. А культивирование подразумевает, что процесс выращивания совершенствуется. Например, используются механизмы, которые увеличивают массовость рассады, или средства, повышающие производительность», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, юрист Ольга Леонова напомнила, что полный список запрещенных к выращиванию растений указан в постановлении российского правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. В разговоре с РИАМО, передает «Ciбдепо», специалист указала, что среди таких культур: мак, конопля, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская, шалфей предсказателей и многие другие.
«Предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей, а в некоторых случаях могут применить административный арест на 15 суток. Кроме того, к уголовной ответственности могут привлечь и за хранение или получение от 3 граммов семян указанных запрещенных растений», — отмечает издание.
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«Бездна и разрыв»: Киновед объяснил, почему фильм «Анора» собрал все награды на «Оскаре-2025»
Киновед Шпагин: «Анора» собрала награды на «Оскаре-2025» из-за разрыва шаблонов
04 марта 2025, 11:44

Съемочная группа фильма «Анора» (Фото: кадр с церемонии награждения)

Церемония вручения 97 премии «Оскар-2025», завершившаяся в Лос-Анджелесе, стала, как и обычно, ярким шоу. Было некоторое количество неожиданных моментов, триумфов, впечатляющих нарядов. Главным триумфатором кинопремии стал фильм «Анора» Шона Бэйкера, который получил пять разных наград. В России кинокартина получила популярность благодаря российскому актеру Юре Борисову.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что фильм «Анора» потряс мир из-за своего темперамента.

«У нас давно не было такого темпераментного фильма с разрывом и историей, находящейся на пределе и сокращающей все барьеры. Все кино, и в Голливуде, и в Европе стало плохим. Все заплыло толерантностью и, главное, отсутствием смыслов, боязнью показать бездну в человеке. А в «Аноре» эта бездна совершенно на пределе. Более того, здесь крайне интересная возникает тема: из мухи раздувается страшный слон, а потом из этого возникает неразрешимая трагедия», — объяснил эксперт.

​Фото: кадр из трейлера фильма «Анора»

По его словам, «Анора» как бы утолила голод по исчезновению этой темы с совершенно мощной и истерической игрой актёров.

«Также фильм сделан в тренде современного кино: с движущейся камерой, документализированной подачей материала. Это не только в форме замечается, но и в содержании», — сказал Шпагин.

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Астролог назвал самые напряженные дни в марте
04 марта 2025, 11:42

Фото: iStock/amgun

Астролог Антон Майоров перечислил самые напряженные дни для всех знаков зодиака в наступившем марте. Так, по его словам, апатия и «нервотрепка» ожидаются 1, 13 и 14, 29 и 30 марта, а умеренно напряженные дни — 2, 6-7, 12, 15, 22-23, 28, 31 марта.
В беседе с «Петербургским дневником» эзотерик также назвал наиболее благоприятные дни, когда можно смело браться за новые начинания и особо важные дела, ощущая внутри заряд энергии и удачи — 3-5, 8-11 марта. Днями максимального подъема внутренних сил, когда будет ощущаться «готовность горы свернуть», он назвал 12, 13, 14 и 15 марта.

В то же время астролог Ольга Сохолтуева перечислила знаки зодиака, представители которых больше других склонны к необдуманным покупкам. В разговоре с «Москвой 24» она заявила, что к ним относятся Тельцы, Львы, Близнецы и Раки, так как они очень простые, легкие и яркие, любят получать радость через покупку вещей. Раки, отметила она, испытывают слабость к посуде и кухонной утвари.
«При этом для Тельцов в целом очень важен материальный мир, поэтому их система удовольствий часто завязана на походах в магазины и покупке всяческих красивых вещей. А Близнецы просто обожают все разное, новое, у них есть потребность к постоянной смене картинок. <…> Что касается Львов, то они испытывают особое удовольствие, когда заказывают что-то на маркетплейсах. И каждый раз неистово ждут подарка, который сами же себе и подарили", — поделилась она.
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Для иностранцев создали инструкцию по получению российской sim-карты
04 марта 2025, 11:26

Фото: istockphoto.com/Lightspruch

Новые правила по обороту sim-карт российских операторов связи действуют в стране в соответствии с законом, принятым 8 августа 2024 года, теперь для приобретения и активации sim-карт необходим документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и регистрация на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба правительства РФ.
Пошаговую инструкцию по получению российской sim-карты выпустили для иностранцев. Следуя инструкции, иностранный гражданин сможет стать клиентом любого из российских сотовых операторов в течение нескольких дней. При этом если у иностранца уже оформлен СНИЛС, процесс упростится до одного дня.

Отмечается, что для начала процесса оформления иностранному гражданину понадобится нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность.

Инструкция





Фото: пресс-служба правительства РФ

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#правила
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Все имущество Блиновских более чем на 1 млрд рублей перейдёт государству
04 марта 2025, 10:56

Фото: iStock/sl-f

Имущество Алексея и Елены Блиновских более чем на 1 млрд рублей будет передано государству, сообщает Shot и публикует список конфискованной недвижимости.
Так, по данным издания, на Блиновскую записаны земельный участок в Истре, стоимостью порядка 41,7 млн рублей и дом стоимостью 590 млн рублей. Также Елена владела двумя помещениями и квартирой на Серпуховском Валу в Москве, общая стоимость которых составляет примерно 50 млн рублей, земельным участком в Ялте за 1,5 млн рублей и двумя автомобилями Bentley Continental и Lamborghini Urus за 23 млн рублей и 24,9 млн рублей.

На мужа Елены Алексея были оформлены квартира на Серпуховском Валу в Москве за 101 млн рублей и четыре машиноместа там же, девять земельных участков и четыре дома в Алуште, в посёлке Семидворье. Общая стоимость составляет не менее 222 млн рублей.

Еще он был владельцем 19 земельных участков и восьми домов в деревне Серково Костромской области, трех земельных участков и трех зданий в деревне Деревенька Ярославской области.

Кроме того, на Блиновского были зарегистрированы четыре земельных участка в Теучежском районе Республики Адыгея.

Всего у Блиновских в собственности было примерно 50 гектаров земли. Суд также передал в счет государства моторную лодку, гидроцикл, несколько автомобилей, прицепы, мотоцикл и денежные счета.

Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства ее имущество.

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