В Москве ждут резкого потепления до +12

Фото: iStock/yulenochekk
В предстоящие выходные в Москве ожидается резкое потепление вплоть до +12 градусов. Об этом сообщил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, последние морозы в столице будут ночью с 7 на 8 марта.
«На неделе будет постепенное потепление. Всплеск тепла ожидается в период с 8 по 11 марта. Дневная температура достигнет показателей +10...+12 °С. <…> Если ночью не ездить, резину можно менять. Кто днем только эксплуатирует автомобиль — можно уже менять. Ждать нечего», — поделился синоптик в беседе с RT.В то же время в Кемеровской области потепление будет происходить не столь гладко. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе ожидаются температурные качели от -25 градусов ночью до +8 градусов днем. Региональные энергетики предупредили местных, что температуру отопления менять не будут, так как столь скачкообразная амплитуда отразится на оборудовании.
«Сегодня температура теплоносителя, который уходит от электростанций СГК, в среднем находится в пределах 88-89°C, плюс/минус в зависимости от протяженности основных тепломагистралей. Примерно на таком уровне будет поддерживаться и в ближайшее время», — приводят в издании сообщение местной генерирующей компании.Читайте также:
Синоптик спрогнозировала погоду в Москве на этой неделе
Синоптик прокомментировала прогноз, обещающий +14 градусов на 8 марта
«Январская погода»: Синоптик предупредила, каким будет март в Москве и области
Данил Пономарев