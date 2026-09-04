В Твери пройдет всероссийский семинар по медицинскому волонтерству
С 22 по 25 октября в Твери состоится Всероссийский семинар-совещание по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни. Мероприятие объединит 250 молодых волонтеров и представителей добровольческих сообществ со всей России, сообщает федеральное агенство по делам молодежи.
Организаторами выступят ВОД «Волонтеры-медики», Росмолодежь, Минздрав России и Молодежный образовательный центр «Спортэкс».
Участники в возрасте от 18 до 35 лет смогут узнать о современных подходах к профилактике хронических неинфекционных заболеваний и продвижению здорового образа жизни. В программу войдут образовательные тренинги, мастер-классы, дискуссии и стратегические сессии.
Отдельное внимание организаторы уделят развитию лидерских и организаторских навыков. Полученные знания и методики участники смогут использовать при проведении профилактических мероприятий в своих регионах.
Проезд до места проведения семинара и обратно участники оплачивают самостоятельно. Проживание и питание обеспечит принимающая сторона. Регистрация на мероприятие проходит на платформе Росмолодежи.
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