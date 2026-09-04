В Твери пройдет всероссийский семинар по медицинскому волонтерству

04 сентября 2026, 10:42

оригинал Фото: iStock / nensuria

С 22 по 25 октября в Твери состоится Всероссийский семинар-совещание по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни. Мероприятие объединит 250 молодых волонтеров и представителей добровольческих сообществ со всей России, сообщает федеральное агенство по делам молодежи.