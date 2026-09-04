Синоптик раскрыл, где в России уже выпал первый снег

04 сентября 2026, 00:12

Синоптик Шувалов: Первый снег в России выпал на севере Чукотского автономного округа

Фото: iStock/Baiba Jaunberzina

В России в этом году первый снег выпал на севере Чукотского автономного округа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.