Синоптик раскрыл, где в России уже выпал первый снег
В России в этом году первый снег выпал на севере Чукотского автономного округа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
По его словам, осадки имели скорее смешанный характер – местные жители увидели дождь с мокрым снегом вместо устойчивого покрова на земле. Ранее синоптик уже предупреждал, что в сентябре снег возможен в некоторых регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.
Что касается погоды для столичного региона в ближайшие выходные, то неожиданного снега не предвидится, однако москвичей все ещё ждёт резкое похолодание. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует на субботу настоящий осенний шторм с мощным фронтальным ударом, который принесет с собой сильнейший ливень. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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