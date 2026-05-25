Чемпион Европы по самбо Максимов дал в Подольске мастер-класс для юных атлетов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Мастер-класс для юных спортсменов Подольска дал чемпион Европы по самбо, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Евгений Максимов. Мероприятие организовала местная Федерация дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участие в мастер-классе приняли около 100 человек, в числе которых были не только начинающие, но и уже заявившие о себе спортсмены.





«Возможно, кто-то из ребят через годы будет вспоминать наш мастер-класс, уже будучи чемпионом. Но самое главное для нас — воспитать не чемпионов, а достойных граждан нашей Родины», — заявил Евгений Максимов.