Стало известно, почему жара для собак гораздо опаснее холода

12 июля 2026, 08:19

Голубев: у собак мало потовых желез, они уязвимы к тепловому стрессу

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Любое воздействие экстремальных температур вредно для организма, однако физиологические особенности собак таковы, что в их случае жара гораздо опаснее холода. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.