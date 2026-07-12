Стало известно, почему жара для собак гораздо опаснее холода
Любое воздействие экстремальных температур вредно для организма, однако физиологические особенности собак таковы, что в их случае жара гораздо опаснее холода. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Ветеринары и кинологи подтверждают, что в жару собаки умирают чаще, чем в мороз. Это связано с тем, что тепловой удар у них наступает быстрее, и первые симптомы могут остаться незамеченными. Летом владельцы часто позволяют своим питомцам дольше находиться на улице или на солнце, что также увеличивает риск, отметил Голубев.
По словам кинолога, у собак ограниченное количество потовых желез, поэтому они более уязвимы к тепловому стрессу. Обычно собаки избавляются от перегрева через учащенное дыхание, но при высокой влажности этот способ становится менее эффективным.
Особенно уязвимы животные с хроническими заболеваниями, избыточным весом и крупные породы. Короткошерстные и голые собаки рискуют получить солнечные ожоги, а у щенков еще не полностью сформирован механизм терморегуляции. Поэтому ни одна собака не застрахована от негативного воздействия экстремальной жары, подчеркнул Голубев.
Кинолог настоятельно рекомендует не оставлять собаку в автомобиле, вольере или жарком помещении. Во время прогулок необходимо соблюдать меры предосторожности и избегать активных выгулов в самое жаркое время дня. Важно обеспечить собаке постоянный доступ к воде и прохладным местам.
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