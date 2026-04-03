Стало известно, какие люди привлекают клещей сильнее других

Врач Полякова: люди с резким запахом тела привлекают клещей сильнее
Некоторые люди привлекают клещей сильнее других из-за особенностей запаха тела и объёма выдыхаемого углекислого газа. Об этом рассказала врач «СберЗдоровья» Анастасия Полякова.
В беседе с RT специалист пояснила: клещи ориентируются на вещества в поте — аммиак, молочную и масляную кислоты.
«Так, люди с более выраженным или специфическим запахом тела, например после физической нагрузки, становятся для них особенно заметными», — отметила эксперт.Полякова добавила, что членистоногие чувствительны и к углекислому газу при выдохе: учащённое дыхание сильнее привлекает насекомых.
«Несмотря на это, вероятность укуса клеща в первую очередь зависит от региона, местности и времени года, а не от индивидуальных особенностей человека», — подчеркнула она.Для защиты специалист рекомендуют носить светлую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в обувь, использовать репелленты и тщательно осматривать кожу и волосы после прогулок.