Пассажирам поезда Ростов-на-Дону–Минеральные воды стало плохо из-за экстремальной жары в салоне

13 июля 2025, 17:21

В Ростове-на-Дону пассажиры поезда пожаловались на жару +46 градусов в салоне

Фото: iStock/aapsky

Пассажирам «Ласточки» Ростов-на-Дону-Минеральные воды стало плохо из-за жары в салоне. По их словам, температура достигала +46 градусов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».