Пассажирам поезда Ростов-на-Дону–Минеральные воды стало плохо из-за экстремальной жары в салоне
В Ростове-на-Дону пассажиры поезда пожаловались на жару +46 градусов в салоне
Пассажирам «Ласточки» Ростов-на-Дону-Минеральные воды стало плохо из-за жары в салоне. По их словам, температура достигала +46 градусов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что в салоне не работал кондиционер из-за перенапряжения и высокой температуры на улице. Согласно информации очевидцев, многим стало плохо от жары.
Начальник поезда не смог исправить ситуацию. Пассажиры «Ласточки» звонили в РЖД, там им пообещали вскоре включить кондиционер, однако этого не произошло. Некоторые приняли решение покинуть поезд и пересесть на другой.
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