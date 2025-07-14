Жара не помешала сотням бегунов стартовать на полумарафоне в Раменском

14 июля 2025, 13:10

Фото: Раменский медиацентр

Сотни любителей бега со всей Московской области, несмотря на жару, собрались в Раменском на полумарафон «По берегу озера». Забег прошёл в рамках третьего этапа Суперлиги Подмосковья, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Как отметил глава муниципалитета Эдуард Малышев, полумарафон стал ярким событием, собрав большое число участников и зрителей. Он поблагодарил спортсменов за силу духа и упорство, а организаторов, волонтёров и всех причастных – за помощь в проведении мероприятия.

«Из-за высокой температуры старты самых протяжённых забегов на 10 и 20,1 км перенесли на раннее утро. Спортсмены размялись под зажигательную музыку. На трассе волонтёры предлагали бегунам воду и смоченные губки. Местами звучали барабаны, задававшие ритм бега. Медики сопровождали участников по всему маршруту на велосипедах», – рассказали в администрации.