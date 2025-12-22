Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве в ближайшее время
Синоптик Позднякова: на этой неделе москвичей ожидает морозная погода
На текущей неделе в столичном регионе ожидается резкое похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, уже к вечеру 22 декабря столбики термометров покажут -5 °С, поднимется сильный ветер с порывами до 12–14 метров в секунду.
«Во вторник сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Ночные температуры в регионе составят -12…-15 °С, днем в Москве будет около -10 °С. Ветер останется плотным, северо-восточным, а температура воздуха окажется существенно ниже климатической нормы — примерно на 3–5 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».
Она добавила, что в среду ночью в столице будет порядка -12…-15 °С. Днем потеплеет до -7…-8 °С.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что к утру 24 декабря температура на востоке Московской области может опуститься до -18...-17 °С.
«Но к вечеру среды ожидается уже всего -5 °С. 25 декабря температура повысится до -2...0 °С, а в пятницу выйдет к положительным значениям — 0...+2 °С», — уточнил синоптик.