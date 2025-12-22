Минин день 23 декабря: как привлечь финансовое благополучие и избежать одиночества в следующем году, народные приметы и запреты
В народном календаре 23 декабря отмечается Минин день, известный также как «Мина — Светлые очи» и «Мина Холодный». Это время, сплетающее воедино церковное почитание святого и народные приметы, посвящено памяти мученика Мина Александрийского (Красноречивого), пострадавшего за веру в начале IV века. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Мина жил в эпоху жестоких гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимине (конец III – начало IV века). Согласно житию, он был высокообразованным человеком, одаренным оратором, посланным императором из Афин в Александрию для усмирения волнений между христианами и язычниками.
Однако вместо гонений Мина, будучи тайным христианином, открыто начал проповедовать христианскую веру, обращая своей речью многих горожан. За это он был схвачен. Даже под жестокими пытками Мина не отрекся от Христа. Поразительно, но после истязаний он чудесным образом исцелялся, что заставило уверовать в Бога даже его судью, языческого епарха Ермогена.
Разгневанный император лично прибыл в Александрию и приказал казнить Мину и уверовавшего Ермогена, а также секретаря Мины — Евграфа. Мощи святых мучеников были брошены в море в железном ящике, но позднее обретены и перенесены в Константинополь, где император Юстиниан построил храм в честь святого Мины.
С приходом христианства народные верования тесно переплелись с христианскими праздниками. Так, день памяти мученика Мины в простонародье получил названия согласно ключевым особенностям дня. «Светлые очи» указывают на веру в то, что святой Мина помогает исцелять глазные болезни и дарует духовное прозрение, способность «отличать добро от зла». А прозвище «Холодный» закрепилось за днем потому, что с этой даты на Руси традиционно ожидали наступления сильных морозов.
Традиции дняВ день памяти святого Мины на Руси сложился целый ряд традиций, направленных на укрепление здоровья, семьи и благополучия. Главной традицией было посещение церкви и молитва святому Мине. Ему молились как о физическом исцелении глазных болезней, так и о духовном прозрении — даровании мудрости. Существовал особый обряд: страдающий болезнью глаз прикладывал к ним чистый белый платок, который затем родственники несли в церковь и оставляли у иконы святого.
Вечером 23 декабря проводили обряд очищения жилища от нечистой силы, особенно от «полуночниц» — духов, мешающих детям спать и насылающих кошмары. Для этого окуривали углы дома и детские кровати тлеющей сухой полынью, а затем обходили все комнаты с зажженной свечой, читая специальный заговор.
День следовало проводить в кругу семьи, за тихими беседами и совместной трапезой без ссор и суеты. Женщинам и девушкам рекомендовалось заниматься рукоделием — шитьем, вязанием, вышиванием. Считалось, что работа в этот день будет удачной, а также сохранит зрение мастериц. Пожилые женщины часто помогали молодым, передавая им свое умение.
На Мину было принято делать генеральную уборку, символически очищая дом перед грядущими праздниками. Мужчины в этот день проверяли запасы дров и зерна, наводили порядок в хозяйственных постройках.
Существовала традиция варить кисель и угощать им всех домочадцев, а также оставлять порцию для Домового. Этот обряд, как верили наши предки, сулил финансовое благополучие в будущем.
Народные запретыС днем святого Мины был связан ряд строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беды.
- Грех сквернословия и сплетен. Категорически запрещалось сплетничать, лгать, злословить и хвастаться. Считалось, что пустые и злые слова в этот день обладают особой силой и могут обернуться финансовыми трудностями, потерей репутации и разладом в семье. Ложь, даже «во благо», могла привести к проблемам в личной жизни.
- Бездействие и одиночество. День не подходил для лени. Безделье сулило денежные потери и несчастье. Кроме того, особенно для незамужних девушек, считалось дурной приметой проводить день в одиночестве — это могло отсрочить встречу с суженым.
- Рискованные поступки и дела. 23 декабря считалось неподходящим временем для важных начинаний, крупных сделок, переездов или смены работы — высок был риск обмана и неудачи. Под запретом были также необдуманные покупки, займы и одалживание денег, что, по приметам, вело к долгам.
- Особые бытовые табу. Незамужним девушкам запрещалось печь пироги (особенно с овощами), а если они это делали, то угощать посторонних — иначе отведавший мог весь год чувствовать одиночество. Нельзя было допоздна засиживаться, чтобы не стать жертвой ночных духов. Также избегали смотреть на открытый огонь, чтобы «не ослепнуть» и не потерять способность различать правду.
- Отказ в милосердии. В церковной традиции отказ подать милостыню или помочь нуждающемуся в день памяти мученика считался тяжелым грехом.
Приметы
- Ясное, безоблачное небо 23 декабря предвещало установление крепких морозов, которые могли продлиться вплоть до Крещения (19 января).
- Если в этот день шел обильный снег, это сулило холодное и ненастное лето с неурожаем.
- Сухая и ветреная погода считалась предвестницей засушливого лета.
- Наблюдение за поведением дыма из трубы: если он поднимался столбом — ждали морозов, а если стелился по земле — готовились к оттепели.
- Красноватый оттенок луны на небе в этот вечер указывал на скорое усиление сильного ветра.