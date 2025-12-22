22 декабря 2025, 11:07

В народном календаре 23 декабря отмечается Минин день, известный также как «Мина — Светлые очи» и «Мина Холодный». Это время, сплетающее воедино церковное почитание святого и народные приметы, посвящено памяти мученика Мина Александрийского (Красноречивого), пострадавшего за веру в начале IV века. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Грех сквернословия и сплетен. Категорически запрещалось сплетничать, лгать, злословить и хвастаться. Считалось, что пустые и злые слова в этот день обладают особой силой и могут обернуться финансовыми трудностями, потерей репутации и разладом в семье. Ложь, даже «во благо», могла привести к проблемам в личной жизни.

Приметы