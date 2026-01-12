Последствия снегопада в Шатуре устраняют коммунальщики, жители и депутаты
Служба дорожного хозяйства и управляющие компании муниципального округа Шатура ликвидируют последствия сильного снегопада, который обрушился на Подмосковье 9 января и продолжается до сих пор с разной интенсивностью. В работах задействованы также подрядные организации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ежедневно на дорогах работают более 100 единиц техники, а также порядка 300 дворников. Чтобы очистить узкие дорожки, куда не может проехать техника, используют ручные снегоуборщики.
Волонтёры оперативно реагируют на просьбы о помощи одиноких пенсионеров, семей участников и ветеранов СВО. К работам присоединились жители, сотрудники администрации и депутаты.
«От депутатского корпуса приглашаем всех жителей не смотреть в окно, а принять участие в снежном субботнике. Выходите, погода отличная, настроение – тоже. Зима – это лучшее время года», –сказала депутат Совета депутатов муниципального округа Шатура Ирина Клюкина.
Расчистив дорогу, участники субботника помогли местным жителям освобождать от снежного плена автомобили. Парковки и походы к подъездам вместе со всеми чистил глава округа Николай Прилуцкий.
