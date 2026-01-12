Последствия снегопада в Шатуре устраняют коммунальщики, жители и депутаты

12 января 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Служба дорожного хозяйства и управляющие компании муниципального округа Шатура ликвидируют последствия сильного снегопада, который обрушился на Подмосковье 9 января и продолжается до сих пор с разной интенсивностью. В работах задействованы также подрядные организации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.