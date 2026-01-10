Москвичам пообещали снегопад в первую рабочую неделю
Южный циклон принесёт снегопады в Москву и Подмосковье к началу первой рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Гидрометцентра России.
По сведениям метеорологов, в ночь на 12 января облачно, пройдёт снег. Температура в Москве составит от -7°C до -5°C, в Подмосковье — от -10°C до -5°C. Днём в понедельник осадки продолжатся. Столбики термометров покажут от -5°C до -3°C в столице и от -7°C до -2°C в области.
В воскресенье, 11 января, в регионе ожидается небольшой, а местами умеренный снег. Ночью температура в Москве опустится до -11°C…-9°C, по области — до -14°C…-9°C. Днём воздух прогреется до -3°C.
До 21:00 12 января в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. Он предупреждает о возможной гололедице на дорогах.
Ранее губернатор Подмосковья рассказал, как идёт уборка снега в регионе.
