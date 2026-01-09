09 января 2026, 18:33

Фото: администрация г.о. Дубна

Коммунальные службы в Дубне переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в местной Администрации.







В Дубне все городские дорожные службы, управляющие компании и подрядчики объединили усилия для ликвидации последствий сильного снегопада. Снежные осадки не прекращаются, и работы ведутся в ускоренном режиме.



Техника убирает снег с проезжей части и перемещает его на обочину, где он сразу же грузится и вывозится на полигоны.





«Коммунальные службы переведены на усиленный режим и будут работать до полной расчистки дорог. Основные усилия направлены на уборку улиц, по которым ходит общественный транспорт, тротуаров, а также дорог частного сектора. Параллельно продолжается и вывоз снега с городских улиц», — заявил глава Дубны Максим Тихомиров.

С шести часов утра, когда в Дубне пошёл снег, все службы были приведены в готовность. К дежурным автомобилям, которые с начала января регулярно занимались очисткой городских улиц, добавилась дополнительная техника.



На текущий момент в уборке снега задействовано более 40 машин. А также несколько десятков человек активно работают на улицах. С начала уборки уже вывезено более 10 тысяч кубометров снежных масс. В ближайшие дни, пока погодные условия не улучшатся, все службы будут работать круглосуточно.