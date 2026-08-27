После ДТП на юго-западе Москвы госпитализировали пятерых пострадавших

27 августа 2026, 23:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

После ДТП, которое произошло на пересечении ул. Каховка и Севастопольского проспекта в столице, госпитализировали пятерых пострадавших. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.





Ранее Москва 24 сообщала, что в районе Зюзино автомобиль вылетел на тротуар и сбил светофор. Позже стало известно, что инцидент спровоцировало столкновение двух иномарок — Mercedes и Haval. От удара первую машину отбросило в сторону людей. Сообщалось о шести пострадавших.





«Количество госпитализированных выросло до пяти: четыре пешехода и водитель. Три человека от госпитализации отказались. Всего травмы получили восемь человек», — рассказал собеседник агентства.