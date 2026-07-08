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Стало известно, на чем нельзя экономить, готовя свадьбу

Руководитель Рыненкова: экономия на фотографе и ведущем может испортить свадьбу
Фото: iStock/Елена Новикова

Руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова рассказала «Газете.Ru», на чем нельзя экономить, готовя свадьбу.



По ее словам, опытный ведущий задает тон всему мероприятию, чутко улавливая настроение пары и гостей. Свадебные фотографии остаются с вами навсегда, поэтому важно, чтобы они были высокого качества.

Некоторые пары решают перераспределить бюджет в пользу декора, чтобы сделать снимки более эффектными. Однако атмосферу создает не только место проведения, но и команда профессионалов, подчеркнула эксперт.

Организатор и координатор контролируют работу подрядчиков, следят за соблюдением графика и решают все возникающие вопросы, позволяя паре наслаждаться праздником без лишних забот. Ваше спокойствие — это того стоит, отметила Рыненкова.

Еще один важный, но часто недооцениваемый элемент — это техническое сопровождение. Качественное освещение и звук существенно влияют на восприятие пространства, помогают воплотить задуманную концепцию и создать нужную атмосферу.

Услуги агентства — это не дополнительные расходы, а грамотное перераспределение ресурсов. В первую очередь стоит вложить средства в профессиональную команду и качественную организацию мероприятия, заключила специалист.

Екатерина Коршунова

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