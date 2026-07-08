Стало известно, на чем нельзя экономить, готовя свадьбу
Руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова рассказала «Газете.Ru», на чем нельзя экономить, готовя свадьбу.
По ее словам, опытный ведущий задает тон всему мероприятию, чутко улавливая настроение пары и гостей. Свадебные фотографии остаются с вами навсегда, поэтому важно, чтобы они были высокого качества.
Некоторые пары решают перераспределить бюджет в пользу декора, чтобы сделать снимки более эффектными. Однако атмосферу создает не только место проведения, но и команда профессионалов, подчеркнула эксперт.
Организатор и координатор контролируют работу подрядчиков, следят за соблюдением графика и решают все возникающие вопросы, позволяя паре наслаждаться праздником без лишних забот. Ваше спокойствие — это того стоит, отметила Рыненкова.
Еще один важный, но часто недооцениваемый элемент — это техническое сопровождение. Качественное освещение и звук существенно влияют на восприятие пространства, помогают воплотить задуманную концепцию и создать нужную атмосферу.
Услуги агентства — это не дополнительные расходы, а грамотное перераспределение ресурсов. В первую очередь стоит вложить средства в профессиональную команду и качественную организацию мероприятия, заключила специалист.
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