Стало известно, на чем нельзя экономить, готовя свадьбу

08 июля 2026, 12:09

Руководитель Рыненкова: экономия на фотографе и ведущем может испортить свадьбу

Фото: iStock/Елена Новикова

Руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова рассказала «Газете.Ru», на чем нельзя экономить, готовя свадьбу.