Ученые раскрыли тайну сокровищ, найденных у берегов Англии
Сокровища, найденные у берегов Англии 30 лет назад, перевозило голландское торговое судно Dom van Keulen. Об этом информирует Popular Mechanics.
В 1995 году дайверы обнаружили на дне моря на глубине 18 метров более 400 золотых монет, а также золотой самородок, рыбовидный лот, пушки, якоря и фрагменты затонувшего корабля. Эксперты установили, что монеты были дукатами марокканской чеканки, изготовленными из чистого африканского золота. Долгое время не удавалось выяснить название судна, потерпевшего крушение.
Разгадку удалось найти благодаря оловянной миске и ложке с голландским клеймом, обнаруженным рядом с монетами. Используя эту информацию, историк Иэн Фрил обнаружил в архивах запись о голландском торговом судне Dom van Keulen.
В 1633 году этот корабль перевозил девять тысяч дукатов, селитру, козьи шкуры и гуммиарабик. Однако во время сильного шторма судно потерпело крушение. Большая часть груза была спасена, но некоторые ценности оказались на дне вместе с кораблем.
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