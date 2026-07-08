Ученые раскрыли тайну сокровищ, найденных у берегов Англии

08 июля 2026, 11:09

Ученые раскрыли тайну золотых монет, найденных у берегов Англии 30 лет назад

Фото: iStock/artisteer

Сокровища, найденные у берегов Англии 30 лет назад, перевозило голландское торговое судно Dom van Keulen. Об этом информирует Popular Mechanics.