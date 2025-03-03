Синоптик прокомментировала прогноз, обещающий +14 градусов на 8 марта

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Март официально вступил в свои права. Многие синоптики прогнозируют на праздничные выходные (8 и 9 марта) +14 градусов тепла. Правда ли это?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что 8 марта температура воздуха приблизится к отметке +7 градусов.
По ее словам, к слухам о температуре +14 в весенние праздники нужно относиться с осторожностью, потому что разные устройства показывают разное.
Она предупредила, что сейчас наблюдается неустойчивый магнитный фон, что может сказаться на самочувствии.
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«Некоторые модели показывают, что температура воздуха может достигнуть даже рекордных значений +8 градусов. Так было в памятном и комфортном 2020 году. Поэтому будем надеяться, что погода не обманет нас на праздники, радуя солнцем и теплом», — отметила специалист.
По ее словам, к слухам о температуре +14 в весенние праздники нужно относиться с осторожностью, потому что разные устройства показывают разное.
«Самое главное, чтобы было солнышко, чтобы эта снежная каша, которая будет на дорогах, постепенно исчезала, и вновь асфальт становился сухим и готовым принимать солнечные лучи», — прокомментировала синоптик.
Она предупредила, что сейчас наблюдается неустойчивый магнитный фон, что может сказаться на самочувствии.
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Анастасия Панченко