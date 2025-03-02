Чистый понедельник 3 марта: как начать первый день поста, народные приметы и запреты

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3 марта 2025 года выпадает на первый день Великого поста — чистый понедельник. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История названия праздника
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Понедельник после Масленицы — это всегда плавающая дата, поскольку она определяется в зависимости от даты празднования Пасхи, которая ежегодно меняется. В этом году празднование Светлого Христова Воскресения приходится на 20 апреля.
Название «Чистый понедельник» не имеет отношения к церковным традициям. Оно возникло на Руси, когда после Масленицы или Сырной недели было принято очищать дом от «духа Масленицы», который оставался после её завершения. Для этого по дому носили раскалённый кирпич или уголь, на который брызгали мятной и уксусной водой. В этот день люди ходили в баню, чтобы вступить в Великий пост не только духовно — через прощение в Прощёное воскресенье — но и физически.
В литургическом смысле «Чистый понедельник» начинается накануне вечером, в воскресенье. После вечерни совершается особый обряд прощения. Настоятель храма произносит напутственное слово перед Великим постом и первым кланяется прихожанам, прося у них прощения. Затем все священники и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой и примириться со всеми близкими.
Приметы на 3 марта
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- На 3 марта туман — к дождливому лету.
- Ручьи текут – к богатому урожаю.
- Овсянка прилетела – скоро наступит теплая и сухая весенняя погода.
- Сосульки с крыш свисают — зима затянется ещё надолго, а лёд на реках продержится какое-то время.
- Волнистые облака на небе — к оттепели. Белые облака — к ветру, сизые — к теплу.
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Что можно делать в Чистый понедельник
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В Чистый понедельник верующие начинают строгий пост, который подразумевает полное воздержание от еды. Этот день посвящен духовному очищению и борьбе с искушениями. Участие в молитвах и посещение храма становятся важными аспектами.
Также принято проводить генеральную уборку: мыть полы, посуду и окна, менять постельное белье. Посещение бани в этот день также является распространенной практикой.
Важно отметить, что 3 марта следует строго соблюдать пост, многие отказываются от пищи полностью. В это время акцент делается на внутреннее спокойствие и сосредоточение на духовной практике. Разрешается пить холодную воду, что помогает лучше сосредоточиться на молитве и обращениях к Богу.
Что нельзя делать в этот день
В православной традиции первая неделя Великого поста — одна из самых строгих в течение всего поста. В Чистый понедельник, согласно строгому монастырскому уставу, предписывается полное воздержание от пищи.
В пост запрещено употреблять продукты животного происхождения. Также необходимо ограничить количество развлечений и уделить больше внимания духовной жизни.
С первого дня Великого поста было принято носить только старую, ношенную одежду и пользоваться только старой посудой.
В период Великого поста, как и в другие периоды, не следует проводить магические и оккультные ритуалы. В церкви в пост не проводят таинство венчания.
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