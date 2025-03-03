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«Январская погода»: Синоптик предупредила, каким будет март в Москве и области

Синоптик Позднякова: погода в марте может напоминать январскую
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

По календарю официально наступил март, однако погода в Москве и области хмурая, прохладная.
Главный специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в марте может быть январская погода.

«Она не прям январская, но то, что у нас снежок, напоминает о продолжающейся зиме, которая еще владеет столичным регионом. Пока что погода будет определять атлантические циклоны. Большую часть недели погода будет облачная, с осадками различной интенсивности: мокрый снег с дождем. Но температура воздуха все равно остается выше климатической нормы, и она как раз совсем не зимняя», — поделилась синоптик.

По ее прогнозам, предстоящие несколько дней минимальная температура в Москве будет от -1 до +2 градусов.

«Завтра начнет усиливаться ветер, хотя он будет западный, но за счет высокой влажности воздуха будет ощущение, что на улице теплее не стало», — рассказала специалист.

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Россиянам пригрозили штрафом за предпринимательство на дому
Юрист Пешкова: работать на дому можно с соблюдением норм безопасности и других
03 марта 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Visions

Работать на дому можно при соблюдении санитарных норм, а также норм противопожарной безопасности и других. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юриста Евгению Пешкову.
Таким образом в режиме домашнего офиса можно работать консультантом, репетитором, программистом и даже воспитателем детского сада. Вместе с тем запрещено открывать продуктовые магазины, гостиницу, заниматься медицинской и миссионерской деятельностью.

За несоблюдение санитарных норм нарушителей ждет штраф от 500 до тысячи рублей. За использование жилого помещения не по назначению — от тысячи до пяти тысяч рублей. Кроме того, за сопутствующие нарушения, например, за превышение уровня шума, домашние предприниматели заплатят от тысячи до двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что могут запретить в России.

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«Быть смелее»: Гороскоп с с 3 по 9 марта для всех знаков зодиака
03 марта 2025, 12:42

Фото: iStock/amgun

В деловой сфере поможет проницательность и интуиция. Выражать свои мысли надо смелее и с энтузиазмом. Свежие и оригинальные идеи будут актуальны.
В вопросах любви нужно проявлять страстность. Яркие чувства и эмоции необходимы для укрепления союза.

В вопросах здоровья всё еще актуальна рекомендация о том, что надо следить за давлением и не волноваться напрасно.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну хорошо быть ярким и предприимчивым. Активность и готовность идти на обдуманный риск помогут.

Тельцу надо наслаждаться жизнью. В деловой сфере ему желательно проявить умение выслушать собеседника.

Близнецам важна будет свобода самовыражения и умение себя заинтересовать с пользой.

Раку для восстановления сил необходим уют и домашняя обстановка. Ему надо позаботиться о себе и своём здоровье.

Льву благоприятно делать покупки. Ему надо себя эффектно подать и пользоваться своим обаянием.

Деве нужно одарить вниманием своих близких, помочь им. Её спокойствие и здравомыслие разрешат любую сложную ситуацию.

Весам надо быть дипломатичными, вежливыми и обходительными в общении.

Скорпиону лучше дать выход своим теплым и нежным чувствам, иначе накал эмоций и напряжение станет слишком сильным и невыносимым.

Стрельцу важно интеллектуально развиваться, изучать информацию, читать, быть веселым и жизнерадостным.

Козерогу надо быть более объективными и сдержанным. Настойчивости лучше предпочесть наблюдательность.

Водолею поможет гуманность, доброта и дружелюбие. Он заслужено окажется в центре внимание и станет популярнее.

Рыбам захочется новых впечатлений. Жажда ощущений пробудит в них авантюризм и умение видеть множество возможностей.

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В России может появиться запрет на продажу алкоголя по воскресеньям
Депутат Госдумы Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям
03 марта 2025, 12:24

Фото: istockphoto/cagkansayin

Законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий предложил внести изменения в соответствующее законодательство.
Речь идет про закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — гласит документ.
В пояснительной записке сказано, что в последние годы в стране выросли продажа и употребление алкоголя. Депутат подчеркнул, что в воскресенье можно заняться делами, хобби или провести время с семьей.

По мнению Свинцова, его инициатива повлияет на рождаемость и даст толчок в борьбе с алкоголизацией населения.

Ранее в Госдуме рассказывали, кому следует ожидать индексации пенсии в апреле.

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В Госдуме объяснили, кого ждет индексация пенсии в апреле 2025 года
Чаплин: с 1 апреля пенсию поднимут наиболее уязвимым категориям граждан
03 марта 2025, 11:00

Фото: istockphoto/blinow61

Индексация социальных пенсий на 14,75% коснется наиболее уязвимых категорий населения. Она произойдет 1 апреля этого года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов Никита Чаплин.
«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах. Особенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии», — пояснил парламентарий.
Повышение коснется примерно 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и приблизительно 700 тысяч граждан, кто находится на государственном пенсионном обеспечении. В частности, речь идет о ветеранах ВОВ, жителях блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также о тех, кто пострадал от техногенных катастроф и прочих категориях граждан.

Чаплин резюмировал, что на это выделено примерно 85 миллиардов.

Ранее депутат рассказал, с какой зарплатой можно получать пенсию от 50 тысяч рублей.

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Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
Диетолог Бобровский: микроэлементы в киви выводят ненужное из организма
03 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/puhimec

Среди фруктов, по мнению специалистов, киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. В каком виде и в какое время его необходимо употреблять для получения наибольшей пользы?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что для наибольшей пользы киви стоит употреблять в сыром виде.

«Для более полноценного сохранения всех витаминов мы все употребляем в сыром, свежем виде. Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или с механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — сказал эксперт.

По его словам, про время употребления киви ходит много споров: некоторые утверждают, что лучше его есть в первой половине дня, а кто-то уверен, что полезнее — на ночь.

«Киви будет хорошо сочетаться с другими ягодами и фруктами, также с белковыми продуктами, например, с мясом в некоторых рецептах. Однако не рекомендуется киви сочетать с другими продуктами, которые имеют выраженный кислый вкус, потому что две кислоты разом — это не совсем хорошо для пищеварения», — объяснил диетолог.

Он добавил, что содержащиеся в зеленом фрукте клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияют на организм и выводят из него все ненужное.

«Они заботятся о чистке нашего организма, чтобы продукты после распада удалялись», — заключил специалист.

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