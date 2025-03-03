«Январская погода»: Синоптик предупредила, каким будет март в Москве и области

Фото: iStock/Oleg Elkov
По календарю официально наступил март, однако погода в Москве и области хмурая, прохладная.
Главный специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в марте может быть январская погода.
По ее прогнозам, предстоящие несколько дней минимальная температура в Москве будет от -1 до +2 градусов.
Читайте также:
Чистый понедельник 3 марта: как начать первый день поста, народные приметы и запреты
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна
Синоптик Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России
«Она не прям январская, но то, что у нас снежок, напоминает о продолжающейся зиме, которая еще владеет столичным регионом. Пока что погода будет определять атлантические циклоны. Большую часть недели погода будет облачная, с осадками различной интенсивности: мокрый снег с дождем. Но температура воздуха все равно остается выше климатической нормы, и она как раз совсем не зимняя», — поделилась синоптик.
По ее прогнозам, предстоящие несколько дней минимальная температура в Москве будет от -1 до +2 градусов.
«Завтра начнет усиливаться ветер, хотя он будет западный, но за счет высокой влажности воздуха будет ощущение, что на улице теплее не стало», — рассказала специалист.
Читайте также:
Чистый понедельник 3 марта: как начать первый день поста, народные приметы и запреты
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна
Синоптик Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России
Анастасия Панченко