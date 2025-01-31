Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье благодаря тёплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог

В Подмосковье благодаря тёплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Аномально тёплый январь позволил дорожникам Московской области в два раза увеличить объёмы ямочного ремонта: с начала января они ликвидировали около 49 тысяч дефектов асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Темп работ увеличен в два раза — в том числе за счёт частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. Всего с начала месяца было устранено 49 тысяч ям, из них 26 тысяч — на региональных дорогах», — говорится в сообщении.
Для сравнения — в январе 2024 года дорожникам удалось ликвидировать всего около 4 тысяч ям.



Отмечается, что в Московской области состояние дорог обследуют ежедневно. Первоочередной ремонт — в течение суток — проводится для ликвидации «аварийных ям». Срок для ликвидации ям на вылетных магистралях и центральных улицах городов — трое суток, на остальных городских дорогах — пять суток, а в деревнях и между деревнями — семь-десять суток.

Читайте также:

Более 25 тыс. таксистов столичного региона прошли добровольную аттестацию

Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года

Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале
#минтранс мо
#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#дороги
#московская область
#подмосковье
В выходные Москву накроют дожди и мокрый снег
Синоптик Вильфанд: в Москве в выходные ожидаются плюсовые температуры и дожди
31 января 2025, 11:14

Фото: iStock/ValerijaP

В Москве в эти выходные, 1 и 2 февраля, ожидаются преимущественно плюсовые температуры, дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +3 до +5 градусов, в воскресенье — от -2 до +2.
«Спад температуры произойдет из-за смены циркуляции – воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, а после с запада и северо-запада. <…> Кроме того, в воскресенье пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. По столице они выпадут на уровне 2–3 миллиметров, подытожил специалист», — пишет «Москва 24» после беседы с синоптиком.
Однако далеко не по всей России ожидается столь щадящая погода, как в Москве. К примеру, в Кемеровской области уже в ночь на субботу температура опустится до -20 градусов, а местами и вовсе до -28. Как сообщает «Сiбдепо», днем воздух прогреется от -9 до -14, местами до -19.
«Метеоусловия будут такими же, как в пятницу — небольшой, местами умеренный снег. Местами вновь будут метели. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.
Читайте также:

В Подмосковье благодаря теплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог

Загруженность дорог Московской области утром 31 января достигла трех баллов

Коммунальные службы Московской области приступили к уборке территорий
#подмосковье
#москва
#погода
#ночь
#снег
#температура
#осадки
#воздух
#гололедица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей
31 января 2025, 10:53

Фото: iStock/sudok1

Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова серьезное инфекционное поражение тканей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, у мужчины пострадали межпозвоночные диски. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь отступила. Однако пока ситуация осложняется хроническими заболеваниями артиста и тяжелой анемией.

89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября 2024 года с инсультом. Через некоторое время ему провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

В декабре Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. Невестка Ливанова эту информацию подтвердила.

В январе СМИ сообщили, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения, однако его супруга эти данные не подтвердила.

Читайте также:

У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова

Mash: Актёр Василий Ливанов испытывает проблемы с двигательным аппаратом
#врачи
#актёр
#болезнь
#данные
#сми
#мужчины
#операции
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семена от рака: Врач назвал полезные свойства известной ягоды
Врач Болибок: в семенах шиповника может быть самое полезное
31 января 2025, 10:46

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

В последнее время в социальном пространстве все больше стали обращать внимание на природные источники. Есть мнение, что плоды шиповника по количеству противораковых соединений равны ягодам Годжи. Также известно, что в порции шиповника 6,5% чистого потенциала для новых лекарств.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что после того, как были открыты различные соединения в тропических ягодах, начали изучаться те, что принадлежат «родным местам».

«Произрастающие растения в сходных условиях выдают одинаковые формы, будут содержать где-то похожие друг на друга химические соединения», — прокомментировал эксперт.

По его словам, прежде, чем использовать ягоды шиповника в каких-либо блюдах, нужно хорошо их очистить от семечек.

«Обычно семечки шиповника не едят, но, может, скоро выяснится, что они являются носителем самого полезного. Как это часто бывает», — предположил врач.

Он добавил, что в шиповнике много витамина С, провитамина А и бета-каротина, что способствует подержанию иммунитета.

Читайте также:

Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта

Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки

«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе
#растения
#ягоды
#врач
#диетолог
#питание
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%
31 января 2025, 10:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На территории жилого комплекса «Новые Котельники» строится детский сад для 235 детей. Это дошкольное учреждение возводит ООО СЗ «Котельники» в рамках комплексного развития территории одноимённого городского округа, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь детского сада составляет более 4 тысяч квадратных метров. Здание состоит из одного подземного и трёх наземных этажей. В детском саду есть групповые, кружковые, универсальные комнаты и залы для занятий, а также пищеблок с кухней полного цикла и медицинский кабинет. На прилегающей территории будут оборудованы игровые и спортивные площадки.

На строительной площадке завершены монолитные работы по созданию конструкции здания. Частично выполнены работы по благоустройству территории. Готовность объекта составляет 68%. В ближайшее время застройщик планирует начать монтаж вентилируемых фасадов, установку веранд и малых архитектурных форм.

Читайте также:

В Химках стартует строительство паркинга на 500 машин

В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов

Строительная готовность комплекса по сборке электроники в Клину достигла 55%
#строительство
#здание
#площадки
#детский сад
#подмосковье
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комлесхоз Подмосковья за год выиграл в судах более тысячи дел
31 января 2025, 10:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 1 тыс. дел выиграл в судах Комитет лесного хозяйства Московской области в 2024 году, большинство дел было связано с земельными спорами, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2024 году Комлесхоз принял участие в рассмотрении более 2 тысяч дел. По 1133 делам суды признали требования Комитета обоснованными и законными. Остальные дела находятся в процессе рассмотрения», — отметил глава областного ведомства Евгений Агулов.
Уточняется, что подмосковный Комлесхоз участвует в судах по самозахвату лесных участков, незаконным возведениям ограждений и строений на лесных участках, по задолженностям оплаты по аренде участков, а также по возмещению вреда, нанесённого лесам, и пр. За минувший год в счёт возмещения причинённого лесам ущерба и оплаты арендных долгов суды взыскали с ответчиков в пользу Комлесхоза свыше 100 млн рублей.

Читайте также:

На уборку мусора в подмосковных лесах выделили около 250 млн рублей

В лесах Подмосковья стартовали рейды по пресечению незаконной рубки деревьев

Уход за лесными культурами в Подмосковье проведут на площади 11,5 тыс. га
#суд
#евгений агулов
#лес
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Московской области утром 31 января достигла три балла
31 января 2025, 09:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В пятницу утром, 31 января, загруженность дорог в Московской области оценивается в 3 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть предельно внимательными. Важно придерживаться скоростного режима, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, которые могут привести к аварийным ситуациям.

Читайте также:

В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка

Водителей предупредили об изменении схемы движения на участке Каширского шоссе
#подмосковье
#движение
#шоссе
#минтранс мо
#дороги
#пробки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили на соревнование по спортивной орнитологии
31 января 2025, 09:37

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Зимнее соревнование по спортивной орнитологии будет проходить в России с 10 февраля по 10 марта, жители Подмосковья смогут принять в нём участие в своей территориальной номинации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В соревновании будут участвовать команды в составе от двух до пяти человек. В команду может войти любой желающий. Конкурс будет проходить дистанционно в следующем формате: участники команды фотографируют птиц, определяют, что это за вид, и пересылают снимки жюри соревнования. Жюри определит правильность определения вида и подведёт итоги конкурса», — говорится в сообщении.
Соревнование будет проводиться в девяти территориальных номинациях, включая столичный регион (Москва и Подмосковье), Дальний Восток, Урал, Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ и пр. Кроме того, будет составлен общий рейтинг всех команд.

Подробная информация о соревновании размещена по ссылке.

Читайте также:

Два жителя Подмосковья вышли во второй этап проекта «Народная история «Непокорённый Курск»

На Кубани проведут Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок»

На всероссийский конкурс социальных архитекторов подали уже более 4 тыс. заявок
#минэкологии мо
#конкурс
#птицы
#орнитолог
#фотография
#природа
#соревнования
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе открылась детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену
31 января 2025, 09:32

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе, открылась новая детская и взрослая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Теперь в комфортных условиях медицинская помощь станет доступнее почти для 50 тыс. жителей – это как взрослые, так и и дети. Сформировали команду медицинских специалистов, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике принимают педиатры, терапевты и специалисты узкого профиля: неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены специальные фильтр-боксы.

В поликлинике имеется современный блок лучевой диагностики, оснащённый рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом и стоматологическим рентгеном.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Кроме того, здесь есть блоки функциональной диагностики, физиотерапии и дневной стационар. В детской части здания расположены массажный кабинет, кабинет лечебной физкультуры с душевыми и раздевалками, игровая зона для детей и колясочная для мам с грудными малышами.

Поликлиника находится по адресу: Московская обл., д. Мисайлово, Пригород Лесное,ул.Современников д.1.

Читайте также:

В городском округе Раменское завершается капитальный ремонт поликлиники

МОНИИАГ приглашает будущих родителей на первую встречу с врачами института 15 февраля

Воробьёв объявил о планах открыть Балашихинскую областную больницу в 2027 году
#поликлиника
#капитальный орви
#специалисты
#рентген
#минздрав мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Коммунальные службы Московской области приступили к уборке территорий
31 января 2025, 09:19

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В регион пришла аномально тёплая погода для января: в ближайшие дни температура может подняться до +5 градусов. Снег во дворах почти растаял, что говорит о необходимости убрать оставшийся мусор. Городские коммунальные службы начали выполнять работы по уборке придомовых территорий от мусора, расчистке внутриквартальных проездов от снега и очистке газонов и детских площадок от загрязнений, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 000 точек в более чем 50 городских округах Подмосковья. Ответственные службы все выявленные недочеты взяли в работу, 92% из них было устранено менее чем за сутки», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Каждый день около 100 инспекторов Министерства проводят осмотры территорий.

Наибольшее количество недостатков в содержании территорий было обнаружено в Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске.

Читайте также:

С остановок и столбов на дорогах Подмосковья убрали незаконную рекламу и граффити

В Анапе зафиксировали новый выброс мазута

Нейросеть выявила за неделю в Подмосковье свыше 1,3 тыс. нарушений уборки снега
#подмосковье
#погода
#мусор
#снег
#температура
#коммунальные службы
Следите за нашими новостями
в удобном формате