В Подмосковье благодаря тёплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Аномально тёплый январь позволил дорожникам Московской области в два раза увеличить объёмы ямочного ремонта: с начала января они ликвидировали около 49 тысяч дефектов асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Темп работ увеличен в два раза — в том числе за счёт частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. Всего с начала месяца было устранено 49 тысяч ям, из них 26 тысяч — на региональных дорогах», — говорится в сообщении.Для сравнения — в январе 2024 года дорожникам удалось ликвидировать всего около 4 тысяч ям.
Отмечается, что в Московской области состояние дорог обследуют ежедневно. Первоочередной ремонт — в течение суток — проводится для ликвидации «аварийных ям». Срок для ликвидации ям на вылетных магистралях и центральных улицах городов — трое суток, на остальных городских дорогах — пять суток, а в деревнях и между деревнями — семь-десять суток.
Читайте также:
Более 25 тыс. таксистов столичного региона прошли добровольную аттестацию
Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года
Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале
Лев Каштанов