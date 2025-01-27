Синоптик раскрыл, что ждет москвичей в феврале

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Февраль в Москве ожидается теплым с короткими перерывами на похолодание. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, средняя продолжительность таких «перерывов» составит около трех дней, первый из них наступит примерно 2-3 февраля.
«По его словам, в первых числах февраля ожидается небольшое понижение температуры до минус 3–8 градусов, но затем столбик термометра вновь поднимется до плюсовых значений. Такие колебания будут происходить три-четыре раза в месяц, уточнил синоптик», — пишет «Москва 24» после беседы с метеорологом.При этом подобное потепление фиксируется далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области завтра ожидается около -10 градусов мороза, а ночью и вовсе до -17. Как сообщает «Сiбдепо», вместе с тем обещают переменную облачность и снегопады.
«В среду, 29 января, будет холоднее, ночью -13,-18, местами до -23, а днем -7,-12, местами до -17. Также на регион обрушится небольшой, местами умеренный снег», — пишет издание.Читайте также:
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