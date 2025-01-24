Синоптик Шувалов рассказал о погоде на ближайшие выходные

Фото: iStock/ValerijaP
Судя по погоде в Москве и области, зима отступает. Правда ли это? И стоит ли ждать морозов?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что скоро вернется оттепельная погода.
Он подчеркнул, что сильных колебаний давления и температуры не будет — этакая «передышка» в погоде.
Однако, по его словам, зима ушла не навсегда и еще может себя показать.
Читайте также:
На Кемеровскую область обрушились штормовой ветер и аномальные морозы
«Аномальное потепление и рекордные осадки»: синоптик раскрыл, что ждет Москву в феврале
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
«Вернутся положительные температуры, будет облачное небо. То есть опять-таки снегом нас не прикроет, снегопадов не ожидается, и выходные пройдут по знаку повышения температуры. Опять с крыши начнет капать, если там что-то осталось», — сказал синоптик.
Он подчеркнул, что сильных колебаний давления и температуры не будет — этакая «передышка» в погоде.
«Будет проглядывать солнце и дарить ощущение приближающейся весны. Как будто бы 8 марта. Мы на пять градусов превышаем климатическую норму. Конец января тоже будет теплым до +3-4 градусов», — подчеркнул Шувалов.
Однако, по его словам, зима ушла не навсегда и еще может себя показать.
Читайте также:
На Кемеровскую область обрушились штормовой ветер и аномальные морозы
«Аномальное потепление и рекордные осадки»: синоптик раскрыл, что ждет Москву в феврале
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Анастасия Панченко