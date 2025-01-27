Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное потепление в Москве

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За окном москвичей нормальная сентябрьская погода, однако беда в том, что по календарю — январь. Какие погодные условия ждут жителей столицы и региона?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что аномально теплая зимняя погода ничем не грозит.
По словам Шувалова, угроза существует для растений, которые могут распуститься, а потом из-за заморозков повредятся и погибнут.
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«Так будет до конца недели, до пятницы включительно температура +4 градуса днем и +1−2 градуса ночью. Все это будет продолжаться, так что поля зеленеют. Я думаю, что дождей не будет — либо будут небольшие и непродолжительные. Тепленько и сыренько», — сказал синоптик.
По словам Шувалова, угроза существует для растений, которые могут распуститься, а потом из-за заморозков повредятся и погибнут.
«В начале февраля мы опять вернемся в зимний режим погоды. Но слишком интенсивных морозов и снегопадов ждать не стоит», — заключил специалист.
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Анастасия Панченко