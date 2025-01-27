Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное потепление в Москве

Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное потепление в Москве

Синоптик Шувалов: морозы в Москву вернутся в феврале
Фото: iStock/Arseniy Rogov

Фото: iStock/Arseniy Rogov

За окном москвичей нормальная сентябрьская погода, однако беда в том, что по календарю — январь. Какие погодные условия ждут жителей столицы и региона?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что аномально теплая зимняя погода ничем не грозит.

«Так будет до конца недели, до пятницы включительно температура +4 градуса днем и +1−2 градуса ночью. Все это будет продолжаться, так что поля зеленеют. Я думаю, что дождей не будет — либо будут небольшие и непродолжительные. Тепленько и сыренько», — сказал синоптик.



По словам Шувалова, угроза существует для растений, которые могут распуститься, а потом из-за заморозков повредятся и погибнут.
«В начале февраля мы опять вернемся в зимний режим погоды. Но слишком интенсивных морозов и снегопадов ждать не стоит», — заключил специалист.

Читайте также:

В Москву возвращается потепление

Синоптик Шувалов рассказал о погоде на ближайшие выходные

На Кемеровскую область обрушились штормовой ветер и аномальные морозы
#погода
#температура
#ветер
#морозы
#режим
#синоптики
#прогноз погоды
В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на четырёх перекрёстках
27 января 2025, 14:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров изменили на четырёх перекрёстках Московской области за прошлую неделю специалисты «Мосавтодора», преобразования коснулись организации проезда в округах Ленинский, Серпухов, Мытищи и Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ленинском округе поменяли работу светофора на перекрёстке Володарского шоссе с улицей Василия Молокова в посёлке Молоково: время заезда с шоссе было увеличено на семь секунд. В округе Серпухов скорректировали светофор на перекрёстке у памятника танку Т-34-85 в деревне Калиново: там из-за дорожных работ на восемь секунд увеличили время проезда по дороге «Калиново — Дракино», — говорится в сообщении.
Кроме того, режим работы светофора был изменён на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411 в красногорском посёлке Путилково: в одну фазу объединили проезд по Путилковскому шоссе в сторону Химок и в сторону Митина. А в мытищинской деревне Пирогово перенастроили алгоритмы адаптивного светофора, регулирующего движение на перекрёстке Осташковского шоссе с Прибрежной улицей.

Работы по оптимизации дорожного движения в регионе продолжаются.

Читайте также:

Остановочные павильоны отремонтировали в семи городских округах Подмосковья

На ж/д станции Зеленоград-Крюково установили новые валидаторы

В Подмосковье отремонтируют более 1,4 тыс. дорог
#минтранс мо
#дороги
#светофор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год построят и капитально отремонтируют 163 объекта образования
27 января 2025, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году планируется построить и капитально отремонтировать более 160 объектов образования. Такие данные привёл министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
«В 2025 году у нас стоит задача по 163 объектам образования. По бюджету это 17 школ, девять детских садов и кампус. По внебюджету - 12 школ и 14 детсадов. В капитальном ремонте у нас 58 школ, 40 садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», – рассказал Туровский во время традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По словам министра, 17 школ в 15 городских округах Подмосковья рассчитывают построить по госпрограмме. Суммарно они дадут региону 11 тыс. 420 мест. К 1 сентября 2025 года будет введено в эксплуатацию 14 школ, ещё три – к декабрю.

Помимо этого, планируется построить девять детсадов на 2 тыс. 430 мест. Пять из них запустят к 1 сентября, ещё четыре – в декабре.

Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования – это приоритет в Подмосковье. Это важно, чтобы вовремя начать следующий учебный год, заявил Воробьёв. Как отметил губернатор, дефицит по количеству школ во многих городских округах закрыт, поэтому их строительство в регионе снижается. На первое место выходит вопрос капремонта.

Читайте также:

В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах

Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок

Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
#подмосковье
#московская область
#строительство
#школы
#детские сады
#министр
#губернатор
#андрей воробьёв
#капремонт
#александр туровский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах
27 января 2025, 13:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье разработали разные варианты борьбы с навалами крупногабаритного мусора (КГО) во дворах. Всего предлагается пять направлений этой работы, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Первое: у нас во дворах много камер наблюдения системы «Безопасный регион». Их больше 60 тыс. По ним выявляем нарушителей. Второе – это штрафы физическим лицам. На сегодняшний день это компетенция административных комиссий», – рассказал Мурашов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В качестве третьей меры, по словам зампреда, предлагается новая практика.
«Это включение в платёжку жителям суммы, которую управляющая компания потратила на вывоз мусора. У нас только в прошлом году появились первые прецеденты применения такой меры, и это надо активно развивать. Мне кажется, это более перспективно и более дорого для жителей, чем штрафы», – отметил Мурашов.
Четвёртая мера, по его словам, – запуск в августе прошлого года сервиса вывоза ненужных вещей на портале госуслуг Московской области.
«И пятое – информирование жителей в целом о том, где находятся площадки по складированию КГО, как об этом узнать, какие штрафы и как обратиться на наш сервис, чтобы вывезти крупногабаритные отходы», – сказал Мурашов.
Он привёл данные статистики, согласно которым за прошлый год в Минчистоты Подмосковья получили порядка 12 тыс. жалоб на крупногабаритные отходы во дворах.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок

В Подмосковье предотвратили сброс более 3 тыс. кубометров стройотходов

С начала года в Московской области устранили около 1,5 тысяч дефектов
#владислав мурашов
#минчистоты
#мусор
#отходы
#дворы
#госуслуги
#штрафы
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#безопасный регион
#камеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приём заявок на премию «Хрустальный компас» завершится 10 февраля
27 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto.com/Stefan_Alfonso

В России продолжается приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас» за проекты и достижения в области науки, культуры и просветительской деятельности. Премия проводится каждый год под эгидой Русского географического общества, в этом году заявки будут приниматься до 10 февраля, сообщает пресс-служба «Хрустального компаса».
«Премия присуждается в девяти основных и двух спецноминациях. В число основных номинаций вошли: «Просвещение», «Научное достижение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Путешествие и экспедиция», «Фоторабота» и «Гражданская позиция», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальными номинациями стали «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

Подробная информация о премии «Хрустальный компас» размещена на сайте проекта.

Читайте также:

Подмосковных студентов приглашают на юбилейный сезон проекта «Твой ход»

На международный конкурс чтецов в Мелихове поступило более 100 заявок

В России продолжается приём заявок на грантовый конкурс проектов в сфере культуры
#конкурс
#проекты
#наука
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок
27 января 2025, 12:41

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о досрочном уходе с поста главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Исполнять обязанности главы администрации муниципалитета будет Елена Землякова.
«Что касается кадровых изменений, то Дмитрий Владимирович Волошин, который возглавлял городской округ Химки с 2016 года, переходит на другую ответственную работу. Обязанности главы исполняет Елена Владимировна Землякова. Елена Владимировна, мы вас все хорошо знаем. Я знал вас больше как финансиста, но оказалось, что вы прошли большую муниципальную работу и в Пушкинской городском округе, и в Дзержинском. Я это очень ценю», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв назвал Химки большим и заметным муниципалитетом с большим количеством проблем.
«Проблем достаточно у всех. Важно держать темп и своевременно обеспечивать всё то, что ждут от нас жители. Химки – город, который примыкает к Москве. Безусловно, мы должны соответствовать и по чистоте, и по порядку, и главное – по коммуникациям с жителями. Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно и результативно работал», – отметил Воробьёв.
Одним из самых заметных направлений работы в Химках Воробьёв назвал модернизацию системы теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.

Елена Землякова с 2020 по 2024 годы занимала должность первого замминистра экономики и финансов Московской области, а в 2024 и 2025 годах – первого заместителя. До этого работала на различных должностях в Мытищах, Пушкинском городском округе и Дзержинском.

Читайте также:

Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента

Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году
#андрей воробьёв
#губернатор
#химки
#дмитрий волошин
#глава
#подмосковье
#московская область
#елена землякова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В округе Кашира снесли аварийный дом на восемь квартир
27 января 2025, 12:17

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Топканово городского округа Кашире, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Шлакоблочный жилой дом общей площадью немногим более 485 квадратных метров, располагавшийся по адресу: посёлок Топканово, Парковая улица, 6, был построен в 1963 году. В связи с физическим и моральным износом дом признали аварийным, жильцов из расположенных там восьми квартир расселили, а само здание внесли в список на ликвидацию и в четвёртом квартале 2024 года снесли», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Кашира пока не приняла.

Читайте также:

В Подмосковье за год ликвидировали более 200 аварийных недостроев

В Лыткарине на месте снесённого здания детсада-заброшки разобьют парк

В чеховском посёлке Любучаны снесли многоквартирный дом с пристройкой
#кашира
#аварийное жильё
#аварийное здание
#снос
#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#владислав гордиенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав
27 января 2025, 12:10

Фото: iStock / SergeiGorin

Потеряв водительское удостоверение, не стоит впадать в панику. Нужно помнить, что ничего страшного не произошло, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Подмосковья. Там дали пошаговую инструкцию для восстановления прав.
«Если документы украдены, нужно написать заявление в полицию. Затем следует подать заявление на восстановление водительского удостоверения. Это можно сделать в Госавтоинспекции, МФЦ или через приложение «Госуслуги», – отметили в ведомстве.
Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину.

Если водитель хочет обновить сроки действия прав и продлить его ещё на 10 лет, он должен будет подготовить медицинскую справку по форме № 003-В/у.
Получить новое водительское удостоверение можно в удобном для водителя отделении ГАИ.

Читайте также:

Водительские права сроком до 2025 года будут продлены автоматически

ГИБДД напомнила о необходимости заменить водительские права

В России пройдёт серия детских конкурсов по Правилам дорожного движения
#гаи
#госавтоинспекция
#водитель
#водители
#водительские права
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтируют кровли более 2,1 тыс. домов
27 января 2025, 12:05

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновление кровель проведут в наступившем году в 2169 многоквартирных домах Московской области в рамках реализации программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«В 2024 году в Московской области было отремонтировано 823 кровли, а в этом году планируется обновление более 2 тысяч крыш многоквартирных домов», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Он добавил, что всего с начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области было отремонтировано уже 10,6 тыс. крыш.

Отмечается, что ремонт кровель в Подмосковье проводится с соблюдением всех норм безопасности. Участок работ около дома огораживается сигнальными лентами, рабочие обеспечиваются касками и страховочными тросами, а также проходят инструктаж и заполняют журналы по технике безопасности.

Читайте также:

В Ступине после масштабного капремонта торжественно открыли Дворец культуры

Жителям Подмосковья рассказали, как не поссориться с соседями во время капремонта

В Красногорске планируют отремонтировать фасады 58 многоквартирных домов
#жкх
#минжкх мо
#капремонт
#кровля
#крыша
#капитальный ремонт
#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
Система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
27 января 2025, 11:51

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Благодаря системе «Безопасный регион» в Подмосковье в прошлом году удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений. Об этом стало известно на заседании коллегии Главного управления МВД России по Московской области, в котором принял участие губернатор региона Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В ходе заседания подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год, поставили задачи на 2025-й и наградили отличившихся сотрудников.
«На органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них – система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. их которых – с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. С их помощью раскрывается большое количество преступлений», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024-м в области установили 17,4 тыс. камер системы «Безопасный регион», в планах на этот год – установить ещё 10 тыс.
«В местах расположения камер преступность существенно снизилась. При применении системы «Безопасный регион» раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, то есть почти на четверть больше показателей 2023 года. Выявлено 4 тыс. административных правонарушений», – отметил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо этого, в прошлом году в Подмосковье на 2% сократилось количество автоаварий, на 3% уменьшилось число пострадавших в ДТП, погибших – также на 3%.

Воробьёв назвал одной из приоритетных задач наведение порядка в сфере торговли, в частности – ликвидацию незаконных нестационарных торговых объектов.
«Мы ставим себе задачу убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон – не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. портят вид наших территорий. Но важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права МСП, когда бизнес ведётся честно и законно, – подчеркнул губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что в регионе учтено более 9,5 тыс. объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. – на частной.
«Это значительно превышает потребности населения. Поэтому мы будем наводить здесь порядок. Сейчас строим новые микрорайоны со специально выделенным первым этажом для оказания услуг и цивилизованной торговли», – заявил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе заседания Воробьёв поблагодарил коллег за помощь участникам спецоперации.
«Мы едины в стремлении помочь фронту, передать бойцам всё самое необходимое для Победы. Вы знаете, что у Московской области, как и у других регионов, на передовой есть именные полки, спецподразделения, которые нуждаются в нашей заботе и поддержке. Хотел поблагодарить Росгвардию, весь личный состав за очень заметную вовлеченность в эту работу», – сказал губернатор.
На заседании также было подчёркнуто, что в этом году продолжится обновление материально-технической базы Главного управления МВД Московской области.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента

Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году

Воробьёв вошёл в тройку самых упоминаемых губернаторов-блогеров
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#мвд московской области
#безопасность
#безопасный регион
#камеры
#камера фиксации
#видеонаблюдение
#виктор пауков
Следите за нашими новостями
в удобном формате