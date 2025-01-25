В Москву возвращается потепление

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В выходные в Москву вернется потепление и начнутся снегопады. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу ожидается до +2 градусов, небольшие осадки и гололедица.
«В воскресенье днем потеплеет еще заметнее: температура в Московской области будет изменяться от 0 до +5 градусов. Ночью ожидается от –4 до –1», — поделился метеоролог в беседе «Вечерней Москвой».Подобные температуры ожидаются далеко не по всей России. К примеру, Кемеровскую область накрыло аномальное похолодание, когда с плюсовых показателей температура упала до -30, сообщает «Сiбдепо».
«В итоге сияющий, но вымороженный город стал очень опасным для пешеходов — кемеровчане передвигаются среди ледяной красоты медленно, и с осторожностью. И ждут очередного потепления, или хотя бы снега», — пишет издание.Читайте также:
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