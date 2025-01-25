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В Москву возвращается потепление

Синоптик Ильин: в субботу в Москву вернется потепление
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

В выходные в Москву вернется потепление и начнутся снегопады. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу ожидается до +2 градусов, небольшие осадки и гололедица.
«В воскресенье днем потеплеет еще заметнее: температура в Московской области будет изменяться от 0 до +5 градусов. Ночью ожидается от –4 до –1», — поделился метеоролог в беседе «Вечерней Москвой».
Подобные температуры ожидаются далеко не по всей России. К примеру, Кемеровскую область накрыло аномальное похолодание, когда с плюсовых показателей температура упала до -30, сообщает «Сiбдепо».


«В итоге сияющий, но вымороженный город стал очень опасным для пешеходов — кемеровчане передвигаются среди ледяной красоты медленно, и с осторожностью. И ждут очередного потепления, или хотя бы снега», — пишет издание.
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#метеоролог
WP: более 730 тысяч американских школьников могут депортировать
24 января 2025, 22:57

Фото: iStock/ Valerii Apetroaiei

Более 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации, сообщила газета The Washington Post (WP).
По информации издания, такие опасения появились после заявления администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что миграционные службы не собираются обходить стороной медицинские учреждения, церкви и школы.

Уточнялось, что из-за этого жители США боятся отпускать своих детей без гражданства из дома. Школьные руководители опасаются того, что дети будут отсутствовать на занятиях в течение нескольких недель. Это может нанести ущерб их социальному и академическому развитию, подчеркивалось в материале.

Ранее сообщалось, что три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#дети
#школы
#жители
#дома
#депортация
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Компании в ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ
24 января 2025, 22:49

Фото: iStock/ Maurizio Fabbroni

Часть немецких компаний уже перестали или собираются прекратить пользоваться автомобилями Tesla, которые принадлежат американскому миллиардеру Илону Маску, в качестве служебного транспорта из-за его слов поддержки партии «Альтернатива для Германии»,сообщил телеканал ARD.
«На наш взгляд, он перешел определенные границы, вмешиваясь в европейскую и немецкую политику неприемлемым для нас образом», — обратил внимание представитель энергоснабжающей компании badenova из Фрайбурга.

В качестве знака протеста компания приняла решение отказаться от 11 служебных электромобилей Tesla и перестать публиковать материалы в социальной сети X, которая принадлежит Илону Маску.

Еще строительная компания Viebrockhaus из Нижней Саксонии тоже собирается отказаться от использования автомобилей Tesla, а также больше не будет устанавливать в своих домах аккумуляторы данного бренда. Они заменят их более дорогими немецкими аналогами.

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#германия
#илон маск
#tesla
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Для городской среды Сергиева Посада разработали исторический шрифт
24 января 2025, 22:44

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского городского округа представили графическое начертание названия улиц и вывесок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Уличные знаки, которые предлагается использовать, оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, дизайнеры и краеведы.
«На мой взгляд, варианты уже рабочие. Получилось и с исторической точки зрения гармонично, и выглядит при этом сдержанно и современно. Именно это и нужно для создания удобной городской навигации и вывесок в едином стиле. После завершения работы будем поэтапно внедрять в исторической части города, хотя и для остальных территорий тоже подойдёт», – сказал Пахомов.
Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Два представленных на встрече шрифта будут применять только для навигации. Вывески коммерческих зданий могут быть выполнены другими шрифтами, но после их утверждения рабочей группой. В неё войдут архитекторы, историки, дизайнеры и другие специалисты.

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#сергиев посад
#городская среда
#депутат
#госдума
#дизайн
#дизайнеры
#подмосковье
#московская область
#история
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В Вологодской области начали закрывать алкомаркеты из-за «сухого» закона
24 января 2025, 22:36

Фото: iStock/ Andrii Zorii

В Вологодской области стали массово закрывать алкомаркеты — сетевые магазины, торгующие спиртными напитками, сообщило издание «Регнум» в Телеграм.
1 марта 2025 года в Вологодской области вступает в силу закон, который разрешает продавать алкоголь лишь два часа в день — с 12 до 14 часов.

Из-за нововведений в регионе появилось огромное количество объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, на территории которой ранее располагались алкомаркеты. На представленных изданием снимках экрана видно два таких лота с вывесками крупных сетей, которые занимаются продажей спиртосодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок.

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#алкоголь
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#вологодская область
#магазины
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Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в сервисе BlaBlaCar
24 января 2025, 21:44

Фото: iStock / tadamichi

Аферисты начали рассылать в сервисе BlaBlaCar фишинговые ссылки, которые позволяют списать деньги. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.
«Схема такова. Злоумышленники размещают в сервисе для совместных поездок привлекательные предложения, чаще всего от имени девушки-водителя. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт blablacar.ru-369.pro», – рассказали в министерстве.
Этот сайт заблокирован, однако могут оставаться его копии, где людей просят авторизоваться якобы для бронирования, в том числе ввести данные платёжных средств. После введения кода со счетов списываются деньги, а переписка с «водителем» прекращается.

Чтобы не допустить этого, в силовом ведомстве рекомендуют никогда не проходить по внешним ссылкам. Все оплаты следует осуществлять только через официальный сайт или приложение.

Помимо этого, в МВД призвали проверять адрес сайта. Он должен заканчиваться на «ru» без дополнительных символов.

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Подмосковные библиотеки пригласили отметить День российского студенчества
24 января 2025, 21:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Библиотеки Подмосковья подготовили интересные и познавательные мероприятия к 25 января, когда в России отмечается Татьянин день. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Это православный праздник святой мученицы Татьяны, которая считается покровительницей студентов, поэтому этот день стал Днём российского студенчества.

Посетителей библиотек ждут концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательные программы, книжные выставки, литературные игры, а также мероприятия по профориентации.

Так, в Центральной библиотеке Красногорска состоится квиз «Итак, она звалась Татьяной…». Эта командная игра поможет участникам вспомнить историю и традиции Татьянина дня, героинь литературных произведений и кинофильмов по имени Татьяна, а также знаменитых современниц – их тёзок.

Центральная библиотека Долгопрудного проведёт литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна» Участники окунутся в атмосферу творчества. Интеллектуальная игра «Вопрос, конечно, интересный», посвященная Дню российского студенчества, пройдет в Центральной библиотеке Видного.

Центральная городская библиотека Жуковского приглашает читателей провести «Татьянин день в кругу друзей». В честь Дня студента в библиотеке проведут капустник и концерт с участием вокалиста Георгия Русакова и гитариста Сергея Анимицы.

28 января в Центральной библиотеке Талдомского городского округа откроют литературную гостиную «Татьяна, милая Татьяна». Гости узнают об обычаях и традициях, связанных с этим днём, а также о том, как его отмечают современные студенты. В завершение их ждёт шуточная викторина. Также в библиотеке пойдет выставка художественной литературы.

29 января, в библиотеке № 10 Мытищ состоится интеллектуальная викторина «Зачёт», посвященная Дню российского студенчества.

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Юных жителей Подмосковья пригласили на международный детский экологический форум
24 января 2025, 20:39

Фото: iStock / Choreograph

Тысячи детей и подростков из разных уголков России примут участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2025». Об этом сообщили в Российской некоммерческой организации Фонд защиты окружающей среды, выступающей инициатором этого проекта.
В этом году форум состоится в четвёртый раз и пройдёт в два этапа. Организаторы первого этапа – региональные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, административные органы, курирующие экологическое образование и просвещение.
«Конкурс проходит в семи номинациях: «Экобезопасность», «Очистим берега!», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоМода», «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки». Победители региональных этапов поборются за титул победителя на всероссийском и международном уровнях в рамках второго этапа, организатором которого выступает фонд», – говорится в сообщении.
Приём работ в рамках конкурсных номинаций продолжится до 7 июля. Все подробности конкурса можно найти на сайте.

В рамках форума дети получают возможность посредством творчества и креатива поделиться идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.

С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран.

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#экология
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#форум
#фонд
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МВД Астрахани: свадьба 8-летнего мальчика и 13-летней девочки была символической
24 января 2025, 20:19

Фото: iStock/ PaulVinten

Правоохранители провели проверку «свадьбы» 8-летнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани и выяснили, что ритуал носил символический характер, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе УМВД по Астраханской области.
«Свадебный ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака», — обратили внимание в МВД.

В ведомстве уточнили, что дети проживают раздельно друг от друга со своими родственниками. В МВД подчеркнули, что 8-летний мальчик и 13-летняя девочка официально оформят отношения лишь после достижения совершеннолетия.

Еще в ведомстве сказали, что противоправных деяний в отношении детей не было. Работники правоохранительных органов побеседовали с законными представителями мальчика и девочки.

Ранее сообщалось, что в Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Это произошло в стране впервые после снижения возраста согласия с 18 до 9 лет. Подчеркивалось, что женихом был 35-летний мужчина.

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#мальчик
#девочка
#свадьба
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В подмосковном агрохолдинге рассказали о новых гибридах томатов и сроках посадки
В агрохолдинге Подмосковья рассказали о новых гибридах томатов и сроках посадки
24 января 2025, 20:01

Фото: «Агрофирма Партнёр»

Российские садоводы и огородники уже в январе начинают готовиться к посадкам рассады будущего урожая. Они выбирают семена и гибриды, подходящие им по вкусу, урожайности, срокам созревания и другим характеристикам.

Фото: «Агрофирма Партнёр»

В Подмосковье семеноводством занимаются сразу несколько агрохолдингов, в том числе селекционно-семеноводческая компания «Агрофирма Партнёр», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

За последние годы компания выпустила много сортов и гибридов томатов. Сейчас в ассортименте производителя – более 230 позиций томатов, уже зарегистрированных в Росреестре.
«В этом сезоне производитель представил новинки, среди которых – раннеспелый томат «ЧЕРРИ АЛЕСЯ F1» с фруктовым вкусом; сочный и мясистый томат «СЕЛЬЧАНКА F1» с плодами насыщенного оранжевого цвета; яркие томаты цилиндрической формы с изящным носиком «ПОКЕР F1» и «СИЕСТА F1»; «праздничный» томат красного цвета с размытыми золотистыми штрихами «ФЕСТИВАЛЬ F1»; тёмно-оранжевый томат «ЖАРА F1» с повышенным содержанием в плодах бета-каротина», – говорится в сообщении.
Фото: «Агрофирма Партнёр»

Как отметили в министерстве, все эти гибриды отличаются высокой урожайностью, хорошо подходят для салатов, заморозки и консервирования.
«При выборе сроков посева семян томатов на рассаду нужно помнить общее правило: рассада готова к высадке в возрасте 50-60 дней. Важно понимать, где планируется выращивать помидоры – в открытом или защищённом грунте, а также учитывать, что почва при высадке растений должна прогреться до 15°С», – посоветовали эксперты «Агрофирмы Партнёр».
Фото: «Агрофирма Партнёр»

При высадке томатов в открытый грунт они рекомендуют делать дуги, так как возможные возвратные заморозки могут погубить рассаду. Как правило, посев помидоров начинают с марта. Первыми на посев идут индетерминантные томаты, так как они первыми высаживаются в защищенный грунт.

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