Стало известно, какие инфекции могут переносить испанские слизни
Испанские слизни могут переносить паразитарные и стафилококковые инфекции. Об этом рассказала РИА Новости инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Елена Мескина.
По ее словам, испанские слизни способны передавать различные инфекции через контакт с землёй. К ним относятся глистные инвазии, листериоз, стафилококковые инфекции и другие микробы, обитающие в почве, пояснила Мескина.
Она подчеркнула, что слизь этих моллюсков представляет опасность и может вызывать аллергические реакции.
Ранее заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко призвал дачников ловить испанских слизней на пиво. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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