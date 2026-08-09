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Стало известно, какие инфекции могут переносить испанские слизни ​

Инфекционист Мескина: испанские слизни могут переносить паразитарные инфекции
Фото: iStock/beekeepx

Испанские слизни могут переносить паразитарные и стафилококковые инфекции. Об этом рассказала РИА Новости инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Елена Мескина.



По ее словам, испанские слизни способны передавать различные инфекции через контакт с землёй. К ним относятся глистные инвазии, листериоз, стафилококковые инфекции и другие микробы, обитающие в почве, пояснила Мескина.

Она подчеркнула, что слизь этих моллюсков представляет опасность и может вызывать аллергические реакции.

Ранее заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко призвал дачников ловить испанских слизней на пиво. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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