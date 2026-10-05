В Кузбассе предупредили об опасности энтеровирусов для детей

05 октября 2026, 10:33

Роспотребнадзор призвал не допускать заглатывания воды в бассейнах

Фото: istockphoto / Igor Bostanika

В Кузбассе жителей предупредили о риске заражения энтеровирусными инфекциями. Особенно уязвимы перед ними дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.