В Кузбассе предупредили об опасности энтеровирусов для детей
В Кузбассе жителей предупредили о риске заражения энтеровирусными инфекциями. Особенно уязвимы перед ними дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как сообщает VSE42.RU, энтеровирусы объединяют группу острых инфекций, которыми может заразиться человек любого возраста. Источником инфекции становится больной человек или носитель без симптомов. Вирусы передаются при контакте с заболевшим, через загрязнённую воду, немытые руки и предметы.
Заболевание может проявляться по-разному. Среди возможных симптомов — высокая температура, сыпь во рту, на ладонях, стопах и теле, расстройство желудка, а также кашель, насморк и боль в горле. В некоторых случаях развиваются серозный менингит и нарушения дыхания.
Для профилактики специалисты советуют пить только безопасную воду — кипячёную или бутилированную, регулярно мыть руки, покупать продукты в проверенных местах и тщательно промывать овощи, фрукты и ягоды.
Для купания лучше выбирать бассейны, где воду обеззараживают и регулярно контролируют её качество. «Не допускать во время купания в бассейнах заглатывание воды, особенно детьми», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
При появлении у ребёнка температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула необходимо обратиться к врачу. Посещать школу, детский сад и другие места с большим скоплением людей при таких симптомах не следует.
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