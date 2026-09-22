Россиянам объяснили, когда плесень на продукте делает его опасным для здоровья
Доцент Золотарёва: ряд продуктов при появлении плесени нужно выбрасывать целиком
Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарёва рассказала, какие продукты можно спасти после появления плесени, а какие — нет. По её словам, плесневая поросль на продукте — лишь видимая часть колонии гриба. Гифы прорастают внутрь и распространяются дальше пятна.
В беседе с RT специалист заявила, что мягкие фрукты и ягоды с налётом лучше выбрасывать целиком. Если плесень появилась на одном фрукте в упаковке, стоит выбросить и соседние плоды, которые соприкасались с ним, а остальные осмотреть и вымыть.
«Кроме плесени, в повреждённой плесневыми грибами мякоти могут начать размножаться бактерии и дрожжи, которые не только ускоряют порчу продукта, но и могут вызывать расстройства кишечника», — отметила Мария.Золотарёва добавила, что некоторые виды плесневых грибов вырабатывают микотоксины — токсичные для человека вещества. Мягкие фрукты, ягоды, хлеб, варенье и мягкие сыры безопаснее выбросить целиком.
У твёрдого сыра или плотных овощей иногда допустимо удалить поражённый участок с большим запасом, если остальная часть сохраняет нормальные запах, цвет и консистенцию. Эксперт подчеркнула: если плесень распространилась широко, продукт размягчился, появился неприятный запах или изменилась структура, лучше утилизировать его.