Россиянам объяснили, когда плесень на продукте делает его опасным для здоровья

22 сентября 2026, 08:31

Доцент Золотарёва: ряд продуктов при появлении плесени нужно выбрасывать целиком

Фото: Istock/Robert Heemskerk

Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарёва рассказала, какие продукты можно спасти после появления плесени, а какие — нет. По её словам, плесневая поросль на продукте — лишь видимая часть колонии гриба. Гифы прорастают внутрь и распространяются дальше пятна.





В беседе с RT специалист заявила, что мягкие фрукты и ягоды с налётом лучше выбрасывать целиком. Если плесень появилась на одном фрукте в упаковке, стоит выбросить и соседние плоды, которые соприкасались с ним, а остальные осмотреть и вымыть.

«Кроме плесени, в повреждённой плесневыми грибами мякоти могут начать размножаться бактерии и дрожжи, которые не только ускоряют порчу продукта, но и могут вызывать расстройства кишечника», — отметила Мария.