Стало известно, как проверить золото в магазине
Проверки золота магнитом, йодом или уксусом достоверно не установят пробу, важно осмотреть изделие на внешние дефекты. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по сертификации, основатель проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.
При выборе золотого украшения важно внимательно изучить его внешний вид и маркировку. Особое внимание следует уделить следам пайки, трещинам, заусенцам, неравномерному покрытию и дефектам крепления вставок.
По его словам, проба указывает на содержание золота в сплаве. Так, например, 585-я проба означает, что в сплаве содержится 585 граммов золота на 1000 граммов, то есть 58,5%. Остальные компоненты, такие как медь, серебро или другие металлы, влияют на цвет, твёрдость и эксплуатационные свойства изделия, отметил Тюльпин.
Он подчеркнул, что для изготовления ювелирных сплавов используются стандарты ГОСТ 30649-99 и ГОСТ Р 53197-2008. Для потребителя наиболее значимым является государственное пробирное клеймо. На изделии российского производства также необходимо проверить клеймо изготовителя и уникальный идентификационный номер на бирке.
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