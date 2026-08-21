Стало известно, как проверить золото в магазине

21 августа 2026, 09:05

Специалист по сертификации Тюльпин: золото не стоит проверять уксусом или йодом

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Проверки золота магнитом, йодом или уксусом достоверно не установят пробу, важно осмотреть изделие на внешние дефекты. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по сертификации, основатель проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.