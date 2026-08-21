Россиянам раскрыли привычку, от которой нужно отказаться, чтобы сохранить зрение при диабете
Сахарный диабет продолжает оставаться одной из ключевых причин предотвратимой утраты зрения в глобальном масштабе. У примерно трети людей, страдающих этим заболеванием, развивается диабетическая ретинопатия, представляющая собой поражение сосудов сетчатки. О том, как курение ускоряет этот процесс и что делать, «Газете.Ru» сообщил доктор медицинских наук, руководитель офтальмологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор Игорь Лоскутов.
Эксперт отметил, что на прогрессирование ретинопатии влияют возраст, генетическая предрасположенность и продолжительность течения диабета — эти факторы невозможно изменить. Однако существуют модифицируемые аспекты, такие как курение, рацион и уровень физической активности. Курение является одним из наиболее опасных из них.
По его словам, основная опасность курения связана с продуктами горения табака. В табачном дыме содержатся тысячи токсичных веществ, которые нарушают микроциркуляцию, усиливают окислительный стресс и ухудшают кровоснабжение тканей глаза. У курильщиков с диабетом риск развития ретинопатии значительно выше, подчеркнул Лоскутов.
Полный отказ от курения является наилучшим способом профилактики. Однако для людей с сильной зависимостью, не готовых полностью прекратить курение, врачи рассматривают стратегию минимизации вреда, заключил он.
Читайте также: