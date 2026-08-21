Россиянам раскрыли привычку, от которой нужно отказаться, чтобы сохранить зрение при диабете

21 августа 2026, 08:43

Профессор Лоскутов: у курящих пациентов с диабетом риск ретинопатии выше

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Сахарный диабет продолжает оставаться одной из ключевых причин предотвратимой утраты зрения в глобальном масштабе. У примерно трети людей, страдающих этим заболеванием, развивается диабетическая ретинопатия, представляющая собой поражение сосудов сетчатки. О том, как курение ускоряет этот процесс и что делать, «Газете.Ru» сообщил доктор медицинских наук, руководитель офтальмологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор Игорь Лоскутов.