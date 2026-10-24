Синоптик раскрыл, когда в Москве похолодает и пойдут дожди

24 октября 2026, 16:02

Синоптик Голубев: во вторник в Москву вернутся похолодание и дожди

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Похолодание и дожди вернутся в Москву во вторник. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.