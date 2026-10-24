Синоптик раскрыл, когда в Москве похолодает и пойдут дожди
Похолодание и дожди вернутся в Москву во вторник. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
По его словам, после теплых выходных в российской столице начнётся постепенное снижение температуры. Уже в понедельник стоит ожидать небольшое похолодание, но во вторник изменения станут более заметными. Согласно мнению Голубева, днём во вторник температура опустится до +7–9 градусов, и пройдут небольшие осадки.
До следующих выходных погода не изменится существенно. Она будет облачной, с небольшими дождями. Дневная температура станет колебаться в пределах +5–10 градусов, а ночная — от 0 до +5, отметил он. Синоптик подчеркнул, что заморозков в Москве не ожидается, но, несмотря на похолодание, температура всё равно будет примерно на 2–4 градуса выше нормы.
Читайте также: