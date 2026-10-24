Стало известно, почему после каши хочется есть уже через час
Чувство голода через час после завтрака кашей может быть связано с маленькой порцией, недостатком белка и жиров или выбором слишком обработанной крупы с низким содержанием клетчатки. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.
По ее словам, одним из ключевых факторов насыщения является клетчатка. Так, овсянка богата бета-глюканом, растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает дольше чувствовать себя сытым. Однако даже полезная каша не всегда может утолить голод на несколько часов, пояснила специалист.
Согласно мнению врача, большая порция овсянки на воде может содержать недостаточно белка и жиров, что может привести к быстрому возвращению чувства голода. Хотя крупа обеспечивает организм углеводами и частью клетчатки, для полноценного приема пищи рекомендуется добавить источник белка и продукты с другой текстурой, такие как яйца, творог, йогурт, орехи, семена или ягоды, подчеркнула Джутова.
Важно также учитывать способ приготовления. Цельные и минимально обработанные крупы обычно содержат больше пищевых волокон по сравнению с сильно переработанными вариантами, заключила диетолог.
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