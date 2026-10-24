Стало известно, почему после каши хочется есть уже через час

24 октября 2026, 10:45

Врач Джутова: каша из сильно обработанной крупы не насыщает на несколько часов

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Чувство голода через час после завтрака кашей может быть связано с маленькой порцией, недостатком белка и жиров или выбором слишком обработанной крупы с низким содержанием клетчатки. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.