Непогода оставила два штата США без электричества

17 августа 2026, 02:07

Более 280 тысяч жителей Гавайев и Индианы остались без света из-за непогоды

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Более 280 тысяч жителей американских штатов Гавайи и Индиана остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает портал PowerOutage.