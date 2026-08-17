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Непогода оставила два штата США без электричества

Более 280 тысяч жителей Гавайев и Индианы остались без света из-за непогоды
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Более 280 тысяч жителей американских штатов Гавайи и Индиана остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает портал PowerOutage.



На Гавайях электричество пропало в домах 151,5 тысячи абонентов. В основном отключения произошли в округах Гавайи, Гонолулу и Мауи, которые пострадали от урагана «Лала».

В Индиане на отсутствие электроснабжения пожаловались более 130,4 тысячи человек. Причиной стали накрывшие штат наводнения. Сроки устранения коммунальных аварий пока не называются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо, включая двоих детей, пострадали во время массовой стрельбы в США. Трагедия произошла в парке Чарльза Янга в городе Лексингтон, штат Кентукки.

Лидия Пономарева

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