Непогода оставила два штата США без электричества
Более 280 тысяч жителей американских штатов Гавайи и Индиана остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает портал PowerOutage.
На Гавайях электричество пропало в домах 151,5 тысячи абонентов. В основном отключения произошли в округах Гавайи, Гонолулу и Мауи, которые пострадали от урагана «Лала».
В Индиане на отсутствие электроснабжения пожаловались более 130,4 тысячи человек. Причиной стали накрывшие штат наводнения. Сроки устранения коммунальных аварий пока не называются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо, включая двоих детей, пострадали во время массовой стрельбы в США. Трагедия произошла в парке Чарльза Янга в городе Лексингтон, штат Кентукки.
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