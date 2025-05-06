Синоптик раскрыла, что ждет москвичей на майских праздниках

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Температура в Москве и Подмосковье в предстоящие длинные выходные, которые являются вторыми в этом месяце, останется ниже климатической нормы. Однако погодные условия будут достаточно комфортными: сильный ветер не ожидается, а осадки будут незначительными и не затронут все районы.
Таким образом, жители столицы смогут провести время на улице или отправиться за город в День Победы и другие нерабочие дни. Главное — одеться потеплее и, на всякий случай, захватить зонт. Исключение может составить только последний выходной — 11 мая, когда осадков может быть больше. Об этом сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
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«Температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы и будет больше напоминать середину апреля. Однако сильных осадков и снега в праздничные дни мы не предсказываем», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.По словам метеоролога, ночи в Москве и области будут прохладными: минимальная температура составит от +1 до +6 градусов. В ночь на День Победы температура может опуститься до -1 градуса, так как облака над городом разойдутся и небо станет ясным, добавила специалист.
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Анастасия Хохлова