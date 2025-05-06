Экономист объяснил дефицит профессий учителей, врачей и курьеров в России

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В настоящее время наблюдается нехватка работников в таких сферах, как образование, здравоохранение, правоохранительные органы, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Даже курьеры стали дефицитом, о чем регулярно сообщают маркетплейсы и службы доставки. Критичность ситуации подтверждается данными Центробанка, согласно которым в конце 2024 года две трети российских компаний испытывали кадровый голод.
Заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ и доктор экономических наук Ростислав Капелюшников объясняет, что текущая ситуация на российском рынке труда является результатом дисбаланса между спросом и предложением. В интервью Общественной Службе Новостей он отметил:
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«Такой дефицит может возникать не только из-за отсутствия людей, но и из-за чрезмерного спроса на них. Основная причина текущей ситуации заключается именно в этом. Экономика перегрета из-за перехода на полувоенные рельсы, и спрос на рабочую силу поддерживается на высоком уровне. Это приводит к нехватке работников, большому количеству открытых вакансий и исторически низкому уровню безработицы. Секторы экономики конкурируют за ограниченные ресурсы рабочей силы, пытаясь привлечь сотрудников повышением зарплат. В результате возникает гонка, где работники переходят с одной работы на другую, но общее положение остается прежним».Капелюшников также отметил, что первоначально повышенный спрос на кадры возник в военно-промышленном комплексе под воздействием государственного стимулирования, однако теперь он наблюдается во всех секторах экономики.
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Анастасия Хохлова