Врач Филёва перечислила растения, на которые аллергики реагируют уже в марте

13 марта 2026, 13:52

Врач Филёва: уже в марте начинают цвести ольха, орешник и ива

Фото: iStock/schulzie

Уже в марте, пока еще лежит снег, начинается цветение некоторых деревьев, чья пыльца часто вызывает аллергию. Об этом предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.





Она уточнила, что первыми начинают пылить ветроопыляемые деревья, такие как ольха, орешник и ива. Чуть позже начинает цвести береза. Именно ее пыльца считается одним из самых агрессивных аллергенов. Эти растения вызывают сезонный аллергический ринит и конъюнктивит в первом весеннем месяце.





«Сенсибилизация, то есть процесс приобретения гиперчувствительности к аллергену, может начаться абсолютно в любом возрасте, включая зрелый и пожилой. Формирование этого состояния не связано напрямую с ослаблением иммунитета в общепринятом смысле», — сказала Филёва в разговоре с RT.