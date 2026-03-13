Врач Филёва перечислила растения, на которые аллергики реагируют уже в марте
Уже в марте, пока еще лежит снег, начинается цветение некоторых деревьев, чья пыльца часто вызывает аллергию. Об этом предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
Она уточнила, что первыми начинают пылить ветроопыляемые деревья, такие как ольха, орешник и ива. Чуть позже начинает цвести береза. Именно ее пыльца считается одним из самых агрессивных аллергенов. Эти растения вызывают сезонный аллергический ринит и конъюнктивит в первом весеннем месяце.
«Сенсибилизация, то есть процесс приобретения гиперчувствительности к аллергену, может начаться абсолютно в любом возрасте, включая зрелый и пожилой. Формирование этого состояния не связано напрямую с ослаблением иммунитета в общепринятом смысле», — сказала Филёва в разговоре с RT.
По словам врача, аллергикам стоит сократить пребывание на улице в сухую ветреную погоду, поскольку в такие дни концентрация пыльцы в воздухе самая высокая. В помещениях обязательно нужно применять очистители воздуха с HEPA-фильтрами. По возвращении с улицы необходимо тщательно умыться, чтобы убрать пыльцу с кожи и волос, а также переодеться в чистую домашнюю одежду.
Кроме того, для снятия симптомов стоит принимать антигистаминные препараты последнего поколения, которые не вызывают сонливости. Однако лекарства должен подобрать врач, заключила Филёва.